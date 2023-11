Procuradora-Geral de Nova York processa a Pepsi por embalagens plásticas

Nova York | The New York Times

A procuradora-geral de Nova York, nos Estados Unidos, processou a PepsiCo na quarta-feira (15), acusando a gigante de alimentos e bebidas de colocar o meio ambiente em perigo e enganar o público sobre seus objetivos de eliminar o plástico de uso único em suas embalagens.

A procuradora-geral, Letitia James, disse que seu escritório descobriu que grande parte do lixo plástico ao longo do Rio Buffalo era proveniente dos produtos da empresa.

Engradados de Pepsi exibidos em mercado em Carlsbad, Califórnia, nos Estados Unidos - Mike Blake/Reuters

James está buscando danos não especificados e exigindo que a empresa forneça uma solução para a contaminação na região de Buffalo causada por seus produtos e reduza a quantidade de embalagens plásticas da PepsiCo que entram no rio. James também está exigindo que a empresa pare de vender ou distribuir produtos plásticos de uso único na área de Buffalo que não contenham rótulos de aviso "adequados".

"Todos os nova-iorquinos têm o direito básico de água limpa, mas as embalagens e o marketing irresponsáveis da PepsiCo colocam em perigo o abastecimento de água de Buffalo, o meio ambiente e a saúde pública", disse James em comunicado.

Em 2022, o escritório da procuradora-geral realizou uma pesquisa sobre a poluição no Rio Buffalo e encontrou altos níveis de contaminação por produtos plásticos de uso único.

Um porta-voz da PepsiCo disse em comunicado que a empresa, sediada em Purchase, Nova York, "leva a redução de plástico e a reciclagem eficaz a sério e tem sido transparente em nossa jornada para reduzir o uso de plástico e acelerar a inovação em embalagens".

"A PepsiCo tem trabalhado em Nova York para atender às necessidades das comunidades, incluindo a defesa de melhorias na lei de garrafas de Nova York e projetos de responsabilidade estendida do produtor", acrescentou o comunicado.

Assim como outras empresas comprometidas com a sustentabilidade, a PepsiCo afirmou que pretende tornar todas as suas embalagens "recicláveis, compostáveis, biodegradáveis ou reutilizáveis" até 2025. A empresa também afirma que deseja reduzir o plástico virgem em 50% até 2030, em comparação com 2020.

No entanto, o escritório de James afirmou que a empresa não cumpriu até agora e, com isso, contribuiu para um incômodo público e um potencial risco à saúde dos nova-iorquinos. O escritório disse que pesquisou cerca de 2.000 peças de lixo ao longo do Rio Buffalo e constatou que os produtos da PepsiCo - embalagens, garrafas e sacos de batatas fritas - eram os maiores contribuintes, representando mais de 17% do lixo identificável.

O escritório de James recentemente tomou medidas legais contra empresas por violação de leis ambientais e de proteção ao consumidor.

Em setembro, a procuradora-geral anunciou que três empresas de reciclagem e limpeza haviam sido condenadas por processar e descartar ilegalmente 800 toneladas de lixo eletrônico. Em junho, James chegou a um acordo de US$ 6,7 milhões com o conglomerado biotecnológico alemão Bayer por fazer falsas alegações aos consumidores sobre a segurança de seu herbicida Roundup. E em março, James processou 29 empresas de gestão de resíduos por despejo ilegal em Nova York.

O processo movido na quarta-feira contra a PepsiCo é semelhante a um processo movido em 2020 em um tribunal da Califórnia contra a PepsiCo, Coca-Cola e outras grandes empresas por um grupo ambiental estadual. Esse processo também alegava que a PepsiCo estava contribuindo para um "incômodo" e que estava enganando os consumidores ao rotular suas embalagens como recicláveis.