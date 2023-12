Bancos fecham no Natal e no Ano-Novo; veja como pagar as contas

São Paulo

Bancos de todo o país estarão fechados durante os feriados de Natal e Ano-Novo. Clientes terão que usar o caixa eletrônico ou os aplicativos das instituições financeiras caso tenham de fazer pagamentos ou outras transações.

Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), as agências não estarão abertas nos dias 25 e 29 de dezembro e 1º de janeiro. Nos fins de semana, como de costume, também não haverá expediente —sábados e domingos não são considerados dias úteis para operações bancárias, de acordo com a resolução do setor.

Árvore do Ibirapuera abre para o público neste sábado (2) - Divulgação/Urbia Parques

O último dia de atendimento presencial será na quinta-feira (28) da próxima semana. As agências abrirão entre os dias 26 e 28 de dezembro e a partir de 2 de janeiro.

Por lei, em feriados, contas de consumo têm a data prorrogada para o próximo dia útil, sem cobrança de encargos. Carnês ou contas de telefone, por exemplo, que vençam no dia do Natal ou no Ano-Novo poderão ser quitados no dia útil seguinte aos feriados.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

De acordo com a Febraban, esses tipos de conta já costumam ter o prazo de vencimento ajustado ao calendário de feriados, sejam federais, estaduais ou municipais.

Alguns tributos, no entanto, podem ter o prazo para pagamento adiantado. É necessário ficar atento à data de vencimento de cada conta.

A Febraban afirma também que clientes poderão agendar os pagamentos de contas de consumo ou pagá-las nos próprios caixas automáticos, caso tenham código de barras.



Como acessar a conta bancária fora da agência

O cliente pode acessar sua conta-corrente ou poupança por meio de aplicativos de seu banco no celular e pelo internet banking para realizar diversos serviços. Entre eles estão:

Pagamento de contas

Consulta de saldos e extratos

Transferências financeiras

Agendamento de pagamentos

Pix: criação de chaves, pagamentos de contas, compras e extrato

Contratação de serviços e empréstimos

Cartões: solicitação e consulta de fatura do cartão de crédito

Limite de crédito

Crédito imobiliário

Comprovantes de transações bancárias

Confira o telefone de alguns bancos