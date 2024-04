Empreendimentos oferecem de área pet a varanda em Minha Casa, Minha Vida

São Paulo

Não é de hoje que o presidente Lula defende a presença de comodidades em imóveis populares. A "varada do pum", como ele já se referiu ao cômodo em dezembro de 2023, está longe de ser a única área de lazer oferecida aos futuros proprietários de imóveis do Minha Casa, Minha Vida.

"A varanda virou um objeto de desejo", afirmou Sérgio Paulo dos Anjos, diretor comercial da MRV Engenharia. Ao procurar apartamentos, em uma cidade como São Paulo, onde os habitantes frequentemente se vêem em ambientes fechados, futuros proprietários sonham com o espaço aberto privado.

Na hora de fazer a primeira foto após receber as chaves, a maioria dos proprietários escolhe a varanda como cenário, aponta Renée Silveira, diretora de incorporação da Plano&Plano. "Ela tem o seu encantamento para o público."

Em condomínios destinado às faixas 2 e 3 do programa habitacional, que abarcam famílias com renda mensal entre R$ 2.640 a R$ 8.000, os clientes buscam praticidade para o dia a dia —apartamentos menores e facilidades coletivas são a principal tendência entre os imóveis econômicos. Espaços pet, coworkings, quadras de beach tennis, estão entre as exigências de quem planeja adquirir um imóvel por meio do programa.

Complementando apartamentos compactos, os futuros proprietários procuram áreas comuns que preencham necessidades, como lavanderias e espaços pet. Em uma pesquisa com clientes interessados, a Cury descobriu que o minimercado é "praticamente unânime" entre as prioridades.

"O público do Minha Casa, Minha Vida não difere em nada ao nível de exigência de grupos que buscam imóveis de médio e alto padrão", afirmou Adriano Affonso, gerente geral comercial da Cury. Com empreendimentos em São Paulo e Rio de Janeiro, a construtora pretende lançar cerca de 30 projetos neste ano.

A Plano&Plano, construtora que em 2023 teve 75% de seus lançamentos enquadrados no MCMV, considera itens como coworking, um pequeno mercado e um espaço para delivery como "carne de vaca" nos projetos.

"Isso não é diferencial. O diferencial acaba sendo uma piscina, quadras e espaços mais diversificados", observou Renée Silveira, diretora de Incorporação da empresa. Agregar mais comodidades em empreendimentos populares é uma tendência alimentada pelas alterações recentes no programa Minha Casa, Minha Vida.

Em julho de 2023, o governo federal aumentou o teto da renda familiar mensal no programa, valor que atualmente pode atingir R$ 8.000, e o valor máximo do imóvel financiado, que pode alcançar R$ 350 mil. As possibilidades de subsídios também cresceram, enquanto os juros caíram.

A Plano&Plano observa o crescimento da geração Z, entre seus clientes. Para esse público, a necessidade de um espaço de lazer supera a de morar em um apartamento grande.

Um dos lançamentos da empresa para atrair o jovem comprador está na região da Mooca. Os apartamentos de um dormitório terão áreas como piscina, rooftop, espaço pet, academia e minimercado. As unidades são ofertadas a partir de R$ 234.703.

Tutores de animais buscam em condomínios espaços para entretê-los. "Fornecer uma área destinada a esses bichinhos aliada a segurança de passear no condomínio foi uma das novidades propostas", conta Alejandro Abiusi, gerente de marketing da Tenda.

No Jaraguá, a Tenda iniciará as obras do Viva City, com espaço Pet Play. A área de lazer dos apartamentos de dois dormitórios e 31 m² também terá espaços kids e baby, além de um sport bar. Em 2024, a Tenda deve lançar cerca de 50 empreendimentos, quase um terço deles em São Paulo.

"Conveniência" é a palavra de ordem para o diretor comercial da MRV Engenharia, Sérgio Paulo dos Santos, quando se trata de apartamentos do Minha Casa, Minha Vida. A presença de espaços que otimizem o cotidiano, como a lavanderia e coworking, são os mais buscados.

A MRV aposta no Smart Cidade, no qual a empresa investe R$ 2 bilhões na construção de 11 mil unidades —80% delas podem ser financiadas pelo MCMV—, em uma área de 1,7 milhão de m² em Pirituba, zona norte da cidade. Ioga e meditação entram na tendência e dão vida aos "espaços zen", com materiais para relaxar depois do expediente longe de casa.