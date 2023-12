Brasil abre 130.097 vagas formais de trabalho em novembro e fica abaixo da previsão

São Paulo | Reuters

O Brasil abriu 130.097 vagas formais de trabalho em novembro, de acordo com o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego nesta quinta-feira (28).

O resultado do mês passado ficou abaixo da expectativa em pesquisa da Reuters, que previa criação líquida de 142.841 empregos.

O número divulgado pelo ministério também representou uma queda frente ao saldo positivo de 188.409 de outubro, dado que foi revisado. Anteriormente, o número anunciado fora de 190.366.

No mês passado, o país registrou 1,87 milhão de admissões e 1,74 milhão de desligamentos no mercado de trabalho formal.

De janeiro a novembro, o Brasil acumula saldo positivo de 1,91 milhão de empregos formais, bem abaixo do superávit de 2,47 milhões visto no mesmo período do ano passado, segundo a série com ajustes.

Em novembro, houve saldo positivo de vagas em apenas dois dos cinco grandes grupamentos de atividades econômicas no mês com criação de 92.620 postos no setor de serviços e 88.706 no comércio.

Por outro lado, houve saldo negativo de 12.911 empregos formais na indústria, 17.300 na construção e 21.017 na agropecuária, desempenho que o ministério atribuiu a "impacto sazonal".

Na indústria, os maiores saldos negativos foram na fabricação de álcool (-4.270), de calçados (-3.429) e de açúcar bruto (-3.064). Já na construção civil, o impacto veio de fechamentos de vagas na construção de edifícios (-5.022) e de rodovias e ferrovias (-4.917).

Na agropecuária, as maiores reduções foram nos cultivos de cana-de-açúcar (-5.332).

De acordo com o ministério, 23 das 27 unidades federativas registraram saldos positivos em novembro, com São Paulo na liderança com 47.273 postos criados. Na ponta oposta, Goiás teve o menor saldo, com fechamento de 7.073 vagas de trabalho formais.

No mês passado, o salário médio real de admissão caiu marginalmente para R$ 2.021,73, ante R$ 2.031,36 em setembro, mostrou a série sem ajustes.