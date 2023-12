Cubículos reaparecem nos escritórios conforme os funcionários retornam

The New York Times

Entre designers de escritórios e arquitetos, raramente se mencionam os cubículos. O acessório, outrora onipresente e tão popular nas décadas de 1980 e 1990, tornou-se vilificado como um sinal da desumanização da força de trabalho. Especialistas em design hoje dizem que os cubículos são um "não definitivo".

E, no entanto, os cubículos, assim como os scrunchies (xuxinha de cabelo revestida com cetim), estão de volta, impulsionados pela demanda de empregadores e funcionários.

Jolena Podolsky em seu cubículo no escritório da Simon & Schuster, em Manhattan. Antes ridicularizados como símbolos de uma força de trabalho mercantilizada, os cubículos estão de volta e os trabalhadores os estão personalizando e postando fotos nas redes sociais. - 21 de agosto de 2023-Maansi Srivastava/The New York Times

"Francamente, eu achava que o mercado de cubículos estava morrendo", disse Brian Silverberg, que vende móveis de escritório usados e recondicionados com seu irmão, Mark, em sua loja, a Furniture X-Change em North Brunswick, Nova Jersey. "Nós vendemos mais cubículos nos últimos três anos do que nos cinco anos anteriores", disse ele, acrescentando que 2024 será "maior do que este ano".

A Covid-19 amplificou uma tendência que antecedeu a pandemia. Mas, à medida que os trabalhadores voltaram ao escritório após meses de trabalho em casa, os espaços silenciosos se tornaram mais importantes, disse Janet Pogue McLaurin, da Gensler. "Tínhamos visto uma queda na eficácia devido a interrupções de ruído, perturbações e uma falta geral de privacidade", disse ela.

A demanda global impulsionou os cubículos e divisórias para um mercado de US$ 6,3 bilhões, que deve crescer nos próximos cinco anos para US$ 8,3 bilhões, de acordo com um relatório de 2022 da Business Research Insights, uma empresa de análise de mercado.

Os fabricantes de móveis já haviam reconhecido que os trabalhadores desejavam alguma privacidade, apesar da tendência dos empregadores de valorizarem mais as áreas de colaboração do que os espaços de trabalho individuais.

Qualquer pessoa que já tenha trabalhado em um escritório com bancadas "odeia o plano aberto", disse Michael Held, vice-presidente de design global da fabricante de móveis Steelcase.

Trabalhar em casa durante a pandemia ofereceu algum alívio dos colegas barulhentos, mas também trouxe novas distrações, incluindo interrupções constantes de membros da família e colegas de quarto e a tentação persistente de fazer tarefas domésticas. Os funcionários citam a falta de foco como o maior problema do trabalho remoto, disse Ryan Anderson, vice-presidente de pesquisa global e insights da MillerKnoll, fabricante de móveis, que acompanha as tendências dos trabalhadores com o Boston Consulting Group e a plataforma de mensagens Slack.

Como resultado, assim como as empresas estão tentando conciliar o trabalho remoto e as exigências no escritório, elas também estão deliberando sobre a combinação certa de áreas de colaboração, salas de conferência e espaços individuais.

Por exemplo, na Grassi, uma empresa de contabilidade e auditoria de Nova York com 500 funcionários, os escritórios foram reconfigurados para espaços híbridos, enfatizando cubículos ou áreas semiprivadas juntamente com espaços abertos de colaboração.

Algumas das sete filiais da empresa eram "muito abertas, sem espaço privado dedicado", disse Jeff Agranoff, diretor de recursos humanos da empresa. Agora, a empresa tem uma combinação de espaços abertos e privados. (A empresa também eliminou a programação de reservas para mesas, um arranjo conhecido como hotelaria. "Todos têm um espaço dedicado", disse Agranoff, "porque estávamos preocupados que uma hotelaria significativa desencorajaria as pessoas a voltarem ao escritório".)

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Muitos empregadores agora oferecem uma variedade de espaços de trabalho, incluindo escritórios compartilhados, salas de conferência, cabines telefônicas e bibliotecas, disse McLaurin. E, sim, cubículos.

Apenas não espere ver painéis de 1,8 metro de altura - esses continuam fora de moda. Em vez disso, os novos cubículos oferecem o que Held chamou de "privacidade sentada" com painéis de 1,37 metro de altura.

E ao contrário dos cubículos em filmes como "Trabalho Interno", que satirizavam sua aparência comoditizada e higienizada, as iterações atuais são ergonômicas e flexíveis e podem incluir iluminação. Eles podem ser retangulares ou arredondados, com paredes fixas ou ajustáveis, e podem acomodar vários dispositivos eletrônicos.

As equipes podem adaptá-los às diferentes necessidades, e alguns incluem recursos de mascaramento de som. A Steelcase, por exemplo, incorporou painéis que absorvem algumas ondas sonoras, criando "menos eco no espaço", disse Held, ao mesmo tempo em que refletem menos ruído.

A MillerKnoll tem uma estação de trabalho que "não é exatamente um cubículo e também não é um escritório privado", mas sim um "ambiente pequeno e fechado que é fisicamente confortável", disse Anderson.

Mesas ajustáveis em pé são frequentemente incorporadas em estações de trabalho novas ou recondicionadas. Alguns dos cubículos recondicionados da Grassi incluem paredes de vidro. Braços podem ser anexados para levantar ou abaixar monitores para acomodar diferentes alturas, bem como chamadas de vídeo.

A demanda por estações de trabalho recondicionadas caiu após o pico da pandemia, mas ainda supera os níveis pré-pandêmicos. Com seu aumento, houve uma queda concomitante nas bancadas de escritório, disse Trevor Langdon, CEO da Green Standards, uma empresa em Toronto que revende, doa e recicla móveis de escritório. Agora são mais populares as configurações menores que incorporam cubículos, disse ele, acrescentando que seu inventário "sugere que nossos clientes estão mantendo suas estações de trabalho com painéis baixos".

Em certo sentido, os cubículos voltaram ao ponto de partida em termos de flexibilidade. Nas décadas de 1950 e 1960, escritórios privados cercavam áreas abertas com secretárias digitando em máquinas de escrever - pense em "The Apartment" ou "Mad Men". Mas Robert Propst, um inventor, teve uma ideia inovadora: criar espaços flexíveis e parcialmente fechados para promover o trabalho.

Ele desenvolveu seu design original —"o escritório de ação"— na década de 1960, quando trabalhava na MillerKnoll, então conhecida como Herman Miller. Propst, que não gostava de cubículos, foi um dos primeiros defensores de incorporar conceitos de planejamento urbano, como bairros, nos layouts de escritórios.

Porque a flexibilidade torna a construção mais cara, versões fixas mais baratas se tornaram a norma, e áreas de trabalho isoladas e desanimadoras foram o resultado. Em pouco tempo, críticos começaram a ridicularizar os cubículos altos, geralmente cobertos de tecido. Eventualmente, as paredes de 1,80 metro de altura deram lugar a divisórias mais baixas, até que o escritório novamente continha grandes espaços de trabalho abertos, repletos de bancos e sofás.

O aumento do foco na colaboração nas décadas de 1990 e 2000 levou os designers de escritório a se afastarem dos cubículos, mas houve um impulso secundário para o plano de piso aberto: o custo. Em cidades com aluguéis altos, como Nova York ou Londres, "colocar todos em um cubículo ou escritório era demais, então o plano de piso aberto se tornou muito popular", disse Held.

Depois de longos períodos de trabalho em casa durante a pandemia, os fabricantes estão reconhecendo a influência do design residencial nos móveis de escritório. Alguns funcionários estão levando isso um passo adiante, importando decoração de casa para seus espaços de trabalho. Os ocupantes de cubículos frequentemente postam fotos em sites como Pinterest e Instagram.

Lucas Mundt, um analista de logística da Simple Modern em Oklahoma City, já havia ajudado colegas a pendurar fotos, mas ele queria transformar seu cubículo em uma cabana de madeira falsa. Depois de obter permissão, ele começou a trabalhar em um fim de semana, quando o escritório estava vazio. "Eu queria fazer algo grande e exagerado", disse ele.

Ele adicionou pisos laminados de madeira e cobriu as paredes com um papel adesivo semelhante à madeira. Ele acrescentou uma imagem de uma janela e, embora não caçasse, adicionou dois animais empalhados que pretendiam replicar aqueles frequentemente encontrados em alojamentos de caça. O lustre e o aquecedor - que se parece com uma lareira a lenha - são ativados por voz.

A transformação foi um sucesso no escritório. O CEO da empresa, Mike Beckham, gostou tanto que postou fotos nas redes sociais e deu a todos no escritório uma verba de US$ 250 - aproximadamente o valor que Mundt estimou ter gasto - para redecorar seus cubículos.

Mundt reconheceu que sua reforma foi além do normal. "Se vou passar de 40 a 50 horas por semana lá, queria que fosse confortável e relaxante", disse ele. "E me sinto em casa nas montanhas."