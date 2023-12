É falso que obra de ponte sobre o Araguaia esteja paralisada

São Paulo

É falso que as obras de uma ponte sobre o rio Araguaia na BR-153 entre São Geraldo do Araguaia e Xambioá, municípios do Pará e Tocantins, respectivamente, tenham sido paralisadas, diferentemente do que alega o autor de um vídeo que circula nas redes sociais e foi verificado pelo Comprova.

"As obras da ponte em questão estão ocorrendo normalmente", comunicou o Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), autarquia federal vinculada ao Ministério da Infraestrutura que é responsável pelo empreendimento.

O consórcio que executa a construção, formado pelas empresas A. Gaspar, Arteleste e V. Garambone, confirmou a informação. Também não há registro da imprensa local sobre eventual paralisação.

Obra da ponte sobre o rio Araguaia ligando Xambioá, no Tocantins, a São Geraldo do Araguaia, no Pará, em 2022; imagem foi feita por Tarcísio Gomes de Freitas, então ministro da Infraestrutura do governo de Jair Bolsonaro - Reprodução/X/@tarcisiogdf

A reportagem ainda identificou dados do Portal da Transparência que atestam o andamento da obra em 2023. Ao longo deste ano, o governo federal pagou R$ 38.747.557,60 para a realização da ponte, com nota de pagamento mais recente em 27 de novembro. O último documento de liquidação, fase em que o poder público confirma a entrega dos serviços contratados, é de 23 de novembro. Já as duas últimas ordens de empenho, quando são separados recursos do orçamento, são do dia 9 deste mesmo mês.

Em julho deste ano, o Comprova já havia mostrado ser falsa uma alegação semelhante, mas feita a partir de outro vídeo, de que a construção da ponte havia sido paralisada. Parte das técnicas de verificação utilizadas naquela ocasião, como consulta ao Portal da Transparência, foi repetida desta vez.

Falso, para o Comprova, é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.

Por que investigamos

