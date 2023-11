Vídeo engana ao comparar contingenciamento do Orçamento a confisco de poupanças

São Paulo

É enganosa a publicação que associa o contingenciamento do Orçamento público de 2024 previsto pelo Ministério da Fazenda, à política de confisco de cadernetas de poupança adotada pelo ex-presidente Fernando Collor de Mello (hoje no PTB) em 1990.

Um print na postagem verificada pelo Comprova remete, aparentemente, a uma publicação do site da Jovem Pan que utiliza o mesmo título e foto do ministro Fernando Haddad. A reportagem do portal trata, na verdade, de um anúncio de Haddad sobre limitar, no ano que vem, recursos da União com uso autorizado na Lei de Diretrizes Orçamentárias para atingir a meta de déficit fiscal zero, quando os gastos públicos se equiparam à arrecadação.

A previsão de contingenciamento do dinheiro público feita pelo ministro também foi noticiada por outros veículos (como a Folha), que reforçam que não há qualquer relação com confisco de poupanças.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em evento em Brasília - Gabriela Biló - 30.out.2023/Folhapress

