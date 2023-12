INSS convoca mais 250 aprovados no concurso público de técnico do seguro social

São Paulo

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) publicou uma nova lista de candidatos aprovados no concurso público de técnico do seguro social que devem fazer o curso de formação, última etapa para ser contratado pelo instituto. Ao todo, 250 foram convocados.

A convocação está no site do Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos), empresa organizadora da seleção, e é voltada aos candidatos que foram aprovados nas etapas que envolvem confirmação de deficiência ou de heteroidentificação de cor e raça, ou ainda quem entrou na Justiça e conseguiu ser convocado.

Fachada do edifício-sede do INSS em Brasília; candidatos fazem curso na capital federal, mas vão atuar na cidade escolhida - Gabriela Biló - 14.abr.23/Folhapress

O número total de candidatos a ser chamado para assumir o cargo ao final da formação, porém, é maior, porque envolve ainda 48 candidatos que já fizeram o curso na primeira etapa, mas haviam ficado de fora da seleção.

Os aprovados convocados para o curso têm até as 23h59 desta terça-feira (12) para se matricularem. Quem perder o prazo ficará sem a vaga. Nova convocação será feita no dia 18 de dezembro. O curso de formação será dado apenas em Brasília, de 3 de janeiro a 2 de fevereiro de 2024.

A carga horária é de 180 horas presenciais. Ao final, há uma prova para saber se os candidatos estão aptos a assumir o cargo. Só depois disso é que é feita a convocação, a entrega de documentos de contratação e a cerimônia de posse.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Para se matricular na segunda turma do curso de formação, o candidato precisa apresentar os seguintes documentos: certificado de escolaridade, comprovando do ensino médio normal ou técnico, documento de identidade, título de eleitor e comprovante de votação ou de justificativa, CPF e, para os homens, comprovante de quitação das obrigações militares.

Até agora, o INSS convocou mil novos servidores aprovados no concurso público. A previsão é de contratar até 3.385 novos funcionários enquanto durar a validade da seleção, que é de até um ano a partir da data final de homologação.

Os funcionários terão jornada de 40 horas semanais, com salário inicial de R$ 5.905,79. A remuneração inicial de até R$ 5.905,79 corresponde ao valor do vencimento básico de R$ 712,61, mais a GAE (Gratificação de Atividade Executiva), de R$ 1.140,18, a GDASS (Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social), que poderá chegar a R$ 3.595, além de auxílio-alimentação de R$ 458.

Quem faz o curso de formação recebe 50% da remuneração a qual teria direito se já estivesse exercendo o cargo. Durante as aulas, são permitidas apenas 25% de faltas, desde que justificadas. O curso será realizado na Enap (Escola Nacional de Administração Pública), na Asa Sul de Brasília (DF).

A prova final será composta por uma parte objetiva e outra discursiva. Os resultados finais sairão em 29 de fevereiro, após o Carnaval, segundo o INSS.

Novo concurso em 2024

A Previdência Social prepara um novo concurso em 2024, mas desta vez as chances serão para perito médico. A previsão é abrir 1.500 vagas.

O que faz um técnico do seguro social?

Entre as funções dos aprovados no concurso para técnico do seguro social está atendimento ao público, assessoria em processos administrativos, tramitação e movimentação de processos e documentos, estudos, pesquisas e levantamentos de informações.

É imprescindível que o candidato goste de lidar com o público, porque todos terão de fazer atendimento à população.