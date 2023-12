Loja Macy's recebe oferta de venda de US$ 5,8 bilhões de grupos de investidores, diz jornal

The New York Times

Um grupo de investidores apresentou uma oferta para comprar a famosa cadeia de lojas de departamento Macy's por US$ 5,8 bilhões, de acordo com uma pessoa familiarizada com a negociação. A quantia supera em mais de US$ 1 bilhão o valor de mercado atual.

Na proposta, feita pela empresa de investimentos Arkhouse Management e pela gestora de ativos Brigade Capital Management foi oferecido, em 1º de dezembro, o pagamento de US$ 21 por ação da Macy's, segundo a fonte, que falou sob condição de anonimato. As empresas já têm uma participação na Macy's, de acordo com a fonte.

Macy's recebe oferta de venda de US$ 5,8 bilhões - Michael M. Santiago/Getty Images/AFP

Embora não esteja imediatamente claro como o grupo de investidores planeja financiar o restante do negócio, as lojas de departamento têm sido alvo frequente de tentativas de aquisição nos últimos anos por investidores que buscam aproveitar o valor imobiliário privilegiado. Entre os valiosos ativos imobiliários da Macy's está sua principal loja, que fica na Herald Square, em Nova York.

Neil Saunders, diretor administrativo da empresa de consultoria de varejo GlobalData, alertou contra esse tipo de negócio no domingo.

"Um grupo de investidores que vende imóveis e talvez adote outras medidas, como separar o negócio de comércio eletrônico, certamente obteria lucro de curto prazo", disse Saunders em comunicado. "Mas, a menos que alguns desses lucros sejam reinvestidos na revitalização do negócio principal de varejo, isso deixaria a Macy's no pior dos mundos", avaliou.

A oferta pela compra da Macy's, a maior cadeia de lojas de departamento dos Estados Unidos, ocorre no meio da temporada de compras de fim de ano, que começa no feriado de Ação de Graças e vai até o Réveillon, um período decisivo para o balanço de qualquer varejista.

A loja de departamento também tem se preparado para uma transição executiva. Jeff Gennette, seu CEO desde 2017, anunciou planos de se aposentar em fevereiro. Ele será sucedido por Tony Spring, que atualmente comanda a Bloomingdale's, a cadeia de lojas de luxo da empresa.

A oferta representa uma valorização de 32% sobre o preço de fechamento das ações da Macy's na sexta-feira (8), de US$ 17,39. As ações da varejista caíram cerca de 20% no último ano, à medida que suas 500 lojas físicas em todo o país têm lutado para enfrentar os concorrentes do varejo digital.

Assim como seus concorrentes, a Macy's está fechando lojas físicas que tenham baixo desempenho e, ao mesmo tempo, tenta fortalecer o seu ecommerce. Após um aumento nas compras durante a pandemia, seus clientes principais reduziram seus gastos neste ano devido à inflação.

Os custos mais altos de alimentos e outras despesas diárias levaram muitos consumidores a reduzir seus gastos com roupas e itens discricionários. A Macy's também espera conquistar uma nova geração de clientes mais acostumados a fazer compras online do que ir às lojas de forma presencial.

As vendas líquidas da Macy's caíram 7% no último trimestre. Em uma conferência com analistas, Spring destacou o crescimento das lojas menores e de escala reduzida da empresa e sua expansão no comércio eletrônico. "Estou confiante de que podemos transformar a Macy's em um destino mais relevante", disse ele. "Os fundamentos estão lá."