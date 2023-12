Lula pede discurso e Tarcísio agradece 'cheque' de R$ 10 bi para obras em SP

Brasília

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), atendeu a um pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e discursou nesta terça-feira (12) durante evento no Palácio do Planalto sobre investimentos de bancos públicos nos estados.

Tarcísio agradeceu a aprovação de financiamento de R$ 10 bilhões do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) para obras de transporte em São Paulo.

"O presidente me escolheu porque estou levando o maior cheque", disse Tarcísio. "Isso significa tempo de viagem economizado, maior produtividade, maior tempo do trabalhador em casa", disse o governador sobre o investimento.

O presidente Lula (PT) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em evento no Palácio do Planalto - Gabriela Biló - 12.dez.2023/Folhapress

Previsto no Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), o projeto do primeiro trem intercidades de São Paulo receberá R$ 6,4 bilhões do BNDES. Ainda de acordo com banco, outros R$ 3,6 bilhões irão custear a aquisição de 44 novos trens para a expansão da Linha 2-Verde do Metrô de São Paulo.

"A gente fica muito satisfeito de ver esses projetos viabilizados, o PAC é instrumento para isso", disse Tarcísio.

"Em operações de crédito, por ente público, foram R$ 32,1 bilhões em 16 estados e R$ 24,3 bilhões em 805 municípios de 25 estados", afirma nota da Presidência sobre os investimentos.

O cerimonial do Planalto chegou a anunciar que Lula discursaria antes do presidente pedir para o ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL) falar representando os governadores.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Após o discurso de Tarcísio, o presidente disse que a "fotografia" dele e dos governadores, incluindo da oposição, era importante. "Eu nunca concebi alguém querer administrar um país do tamanho do Brasil sem levar em conta a existência destes entes federados", disse Lula.

No mesmo evento, Lula convidou governadores para um ato de um ano dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

"Para nunca mais deixar as pessoas colocarem em dúvida que o regime democrático é a única coisa que dá certeza de as instituições funcionarem e o povo ter acesso à riqueza que produz", disse Lula em evento no Planalto com governadores.