Mercadante diz que BNDES está captando R$ 36 bilhões no exterior

O presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Aloizio Mercadante, disse nesta terça-feira (13) que a instituição de fomento está captando internacionalmente cerca de R$ 36 bilhões.

Em evento no Palácio do Planalto, Mercadante afirmou que boa parte da captação do BNDES no exterior se deve à influência internacional do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula e Mercadante participam de cerimônia para anúncio de investimentos de bancos públicos nos Estados.

Na semana passada, o ex-senador afirmou que os pedidos de financiamento do banco cresceram 94% nos primeiros onze meses do ano.

Segundo Mercadante, houve grande avanço na demanda por projetos de infraestrutura, com alta de 134%, fomentada por obras do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). A carteira de financiamentos no setor "caminha para R$ 52 bilhões", afirmou.

Já o valor dos empréstimos aprovados nos primeiros onze meses de 2023 cresceu 36%, informou o presidente do banco. "Isso só foi possível com a parceria com o Ministério da Fazenda que reduziu os dividendos para 25%", afirmou.

Mercadante não informou os valores de pedidos e aprovações de financiamentos. Em setembro, quando o banco fechou seu último balanço, eram quase R$ 200 bilhões em consultas e R$ 94 bilhões em aprovações.