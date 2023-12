Morre aos 99 anos Robert Solow, economista revolucionário e Nobel

The New York Times

Robert M. Solow, que ganhou o Prêmio Nobel de Ciências Econômicas em 1987, faleceu na última quinta-feira (21) em sua casa em Lexington, Massachusetts, aos 99 anos. Em sua teoria, os avanços na tecnologia, em vez de aumentos no capital e na mão de obra, foram os principais impulsionadores do crescimento econômico nos Estados Unidos. O filho do cientista John confirmou a morte.

Solow lecionou no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, onde ele e seu colega Nobel, Paul A. Samuelson, forjaram o estilo de análise econômica do MIT, que emergiu como uma abordagem líder na segunda metade do século 20 e desempenhou um papel importante na formulação de políticas econômicas.

Em 2014, o presidente Barack Obama concedeu ao economista Robert Solow a Medalha Presidencial da Liberdade, a mais alta honraria civil dos Estados Unidos - Reprodução/InfiniteHistoryProject MIT no YouTube

Seu trabalho demonstrou o poder de aplicar a matemática a debates econômicos importantes e simplificar a análise concentrando-se em um pequeno número de variáveis de cada vez.

Além do impacto de sua própria pesquisa, Solow ajudou a lançar as carreiras de um número impressionante de futuros economistas superestrelas, incluindo quatro ganhadores do Prêmio Nobel: Peter Diamond, Joseph E. Stiglitz, William D. Nordhaus e George A. Akerlof. "Meu orgulho e alegria", disse ele.

O afeto foi recíproco. Em uma entrevista para este obituário em 2013, Alan S. Blinder, professor de economia da Universidade de Princeton, ex-vice-presidente do Conselho de Governadores do Federal Reserve (Banco Central americano) e pupilo de Solow, disse: "Todos os seus ex-alunos o idolatram —todos, sem exceção."

Solow recebeu a Medalha John Bates Clark em 1961 como o melhor economista americano com menos de 40 anos e a Medalha Nacional de Ciência em 1999; ele foi um dos poucos economistas a receber essa honraria. Em 2014, o presidente Barack Obama lhe concedeu a Medalha Presidencial da Liberdade, a mais alta honraria civil do país.

A pesquisa de Solow sobre crescimento econômico tornou-se o modelo pelo qual os economistas, muito além das fronteiras do MIT, passaram a praticar seu ofício. Por um século ou mais, eles simplesmente "sabiam" que o crescimento do capital e da mão de obra determinava o crescimento econômico. Mas Solow não conseguiu encontrar dados para confirmar essa presunção de senso comum.

Além disso, as teorias acadêmicas de crescimento econômico que antecederam seus escritos tinham a desconfortante implicação de que as economias capitalistas estavam sempre oscilando entre o boom e a recessão. Ele observou que "a história do capitalismo não parecia ser assim".

Então, o que explicava o crescimento? Empreendedores? Geografia? Instituições legais? Algo mais?

"Descobri, para minha grande surpresa, que a principal fonte de crescimento não era o investimento em capital, mas a mudança tecnológica", disse Solow em uma entrevista em 2009, também para este obituário. Especificamente, ele estimou que o progresso técnico representava surpreendentes 80% do crescimento americano do século 20. Mais tarde, ele apontou o Vale do Silício como uma validação de sua teoria.

Tecnologia era a chave

A estratégia de Solow —seu truque, como ele gostava de dizer— era escolher uma coisa de interesse especial e simplificar o papel de tudo o mais. O objetivo era entender completamente o papel de "uma pequena peça do quebra-cabeça". Essa estratégia de pesquisa passou a ser conhecida como a construção de "modelos simplificados".

Ao analisar o crescimento econômico, ele destacou o progresso tecnológico (a capacidade da sociedade de traduzir insumos de capital e mão de obra em produtos e serviços) como independente das outras variáveis-chave, incluindo o crescimento populacional e os retornos sobre o capital.

Ele elaborou um gráfico com duas curvas. Uma capturou sua suposição simplificadora de que o crescimento populacional e o conhecimento tecnológico aumentam a uma taxa constante ao longo do tempo.

A segunda capturou sua suposição muito importante de que o impacto econômico de adicionar mais e mais capital se torna cada vez mais fraco. Adicionar capital a uma economia aumenta a produção total, mas cada adição adicional de capital aumenta a produção menos do que a adição anterior.

Coloque as duas curvas no mesmo gráfico e uma poderosa teoria de crescimento emergiu. O professor Solow mostrou que maiores poupanças e investimentos realmente tornariam as pessoas mais ricas em média — o nível de renda por pessoa aumentaria. Mas as poupanças e o investimento adicionais não afetariam a taxa de crescimento de longo prazo da economia.

O impacto das poupanças adicionais nas taxas de crescimento permanentes se esgota de forma que, sob a suposição de Solow, isso não acontece com os impactos da população e do conhecimento técnico.

Foram cerca de 100 anos de debate, muitas vezes infrutífero e errante. O simples gráfico de Solow voltou a dar enfoque para o argumento, fornecendo um caminho claro para declarações de causa e efeito sobre o crescimento passado e futuro. Ele publicou seu modelo de crescimento em 1956. Nesse ponto, ele havia fornecido uma teoria elegante. Um ano depois, ele apresentou evidências.

O modelo de crescimento econômico de Solow, exposto em seu livro "Contribuição para a Teoria do Crescimento Econômico", em 1956, e seu acompanhamento empírico, "Mudança Técnica e a Função de Produção Agregada", publicado em 1957, consolidaram sua reputação quando ele estava em seus primeiros 30 anos e o levaram, em devido curso, ao Prêmio Clark e ao Prêmio Memorial Nobel em Ciências Econômicas.

"Na verdade, ainda é a história básica que a profissão usa quando quer falar sobre os determinantes do crescimento", disse Solow durante entrevista em 2009, realizada na Russell Sage Foundation em Manhattan, onde passou vários meses todos os anos após se aposentar do MIT em 1995.

Ele reforçou sua visão sobre como os economistas deveriam praticar seu ofício ao reformular todas as teses de doutorado de maior importância. Ele foi pioneiro na submissão por candidatos ao Ph.D. de três ensaios, cada um focando a atenção analítica em um problema econômico distinto, em vez de um único volume estendido por centenas de páginas.

A tese de três ensaios logo se tornou a norma no MIT e em outros departamentos de pós-graduação. Em outra entrevista para este obtuário, em 2013, Solow enfatizou que desejava que seus orientandos de doutorado fizessem em suas teses o que fariam como economistas modernos: 'escrever artigos, não volumes extensos'.

Escritor talentoso, ele era famoso por seu humor rápido e senso de humor ácido. Uma vez, em uma conferência em Chicago, ele debateu com Milton Friedman, o renomado economista conservador cujas opiniões muitas vezes eram opostas às de Solow.

"O Milton estava falando sobre a oferta de dinheiro", ele relembrou em 2009, "então o que eu disse foi que tudo faz o Milton lembrar da oferta de dinheiro. Tudo me lembra de sexo, mas tento mantê-lo longe do meu trabalho escrito".

Ele criticou retoricamente o que considerava críticas vazias da economia acadêmica por intelectuais públicos. Sempre pedindo que os economistas fundamentassem suas proposições em evidências, ele insistiu que a economia deveria ser "uma busca por verdades verificáveis, não um debate de ensino médio".

Sobre John Kenneth Galbraith, confidente do presidente John F. Kennedy e autor de um influente ataque, em 1967, aos economistas convencionais, em "O Novo Estado Industrial", Solow escreveu que Galbraith "se mistura com pessoas bonitas; pelo que sei, ele pode realmente ser uma pessoa bonita ele mesmo". Mas o livro, ele disse, "é para a mesa de jantar, não para a mesa de trabalho."

Ele chamou o livro "A Crise Global do Capitalismo", do bilionário George Soros, de "constrangedoramente banal", acrescentando que ele tem "tantas cláusulas de escape quanto afirmações". O problema, escreveu Solow, era que Soros "quer ser um filósofo, na verdade, uma espécie de filósofo-rei", e que "ao se esforçar, ele revela uma dificuldade fundamental com o papel de filósofo-rei. É muito difícil".

Para Harvard aos 16 anos

Robert Merton Solow nasceu em 23 de agosto de 1924, no Brooklyn, filho de Milton e Hannah (Sarney) Solow. Ele chegou à Universidade de Harvard com uma bolsa aos 16 anos, inclinado a estudar botânica ou biologia com o objetivo de obter um emprego seguro no Serviço Florestal dos Estados Unidos. Mas, embora tenha recebido a melhor nota em biologia, ele se sentiu inepto.

"Eu conseguia olhar pelo microscópio, mas não conseguia entender claramente o que estava vendo o suficiente para desenhar", ele lembrou em 2009. "Eu simplesmente não sou bom nisso".

Ele mudou para uma grande área livre em ciências sociais, mas quando completou 18 anos, no início de seu terceiro ano, após o começo da Segunda Guerra Mundial, ele se alistou no Exército, começando três anos de serviço militar que, segundo ele, "moldaram meu caráter".

Ele serviu no Norte da África depois que os combates haviam terminado, e foi enviado para a Sicília e a península italiana, onde o Exército usou seu conhecimento em alemão e código Morse.

Ele havia estudado o idioma enquanto dividia um quarto com um refugiado alemão durante seu primeiro ano em Harvard. Ele aprendeu código Morse como um participante minimamente pago em um programa financiado pelo governo, ligado ao departamento de psicologia de Harvard.

"Ainda hoje, quando ando na rua, se olho para uma placa, a direi em código Morse para mim mesmo", disse Solow em 2009. "É apenas um hábito que tenho".

Enquanto esperava para se apresentar para o serviço militar no final de 1942, ele conheceu Barbara Lewis, uma estudante de Radcliffe de Trenton, N.J., com quem correspondia durante a guerra. Eles se casaram em agosto de 1945, uma semana após seu navio de tropas ter atracado em Norfolk, Va.

Ele disse que o pai dela deve ter tido dúvidas sobre "esse cara com quem ela saiu talvez seis vezes, há três anos".

Ao retornar para Harvard, ele se voltou quase casualmente para a disciplina na qual se tornaria preeminente a sugestão de sua nova esposa, uma estudante de economia que se tornou uma renomada historiadora econômica. Ela faleceu em 2014.

Além de seu filho John, ele ainda possuía outro filho, Andrew, uma filha, Katherine Solow, oito netos e três bisnetos.

Solow e sua esposa viveram em Concord, Mass, enquanto criavam seus filhos, depois se mudaram para Boston. Há cerca de 15 anos, eles se mudaram para uma comunidade de aposentados em Lexington. Eles foram residentes de verão de longa data em Martha's Vineyard.

Como jovem estudioso, Solow atuou como assistente de pesquisa de Wassily Leontief, ajudando-o a criar o primeiro modelo insumo-produto da economia americana, pelo qual Leontief recebeu o Prêmio Nobel em 1973 (um modelo insumo-produto consiste em números inseridos em linhas e colunas que capturam quanto da produção de um setor da economia é utilizado como insumo na produção em cada um dos outros setores da economia).

Solow então passou um ano na Universidade de Columbia antes de ingressar no MIT como professor assistente.

"Eu nunca tive ou quis outro emprego", escreveu ele na época de seu Nobel, destacando a relação próxima que desenvolveu com outro gigante da profissão.

"Me deram o escritório ao lado do de Paul Samuelson", ele recordou na publicação Les Prix Nobel. "Assim começaram quase 40 anos de conversas quase diárias sobre economia, política, nossos filhos, repolhos e reis".

Na Fundação Russell Sage, Solow, há muito interessado nos efeitos sociais da economia, supervisionou um grande projeto de estudo sobre o trabalho com baixos salários em cinco economias avançadas na Europa e nos Estados Unidos.

O estudo constatou que esse tipo de trabalho era muito mais comum nos EUA do que nos outros países e que as condições de vida dos trabalhadores com baixos salários eram melhores na Europa devido a uma rede de segurança social mais generosa, juntamente com regras que conferiam aos trabalhadores maior poder de negociação.

Embora tenha sido tentado por cargos em Washington em várias ocasiões —ele serviu brevemente como membro da equipe do Conselho de Consultores Econômicos do presidente durante a administração Kennedy—, o coração de Solow sempre esteve na academia.

Uma vez, quando convidado para uma festa na embaixada, sua secretária foi perguntada sobre seu cargo para que ele pudesse ser adequadamente acomodado de acordo com o protocolo. "Diga a eles", ele disse a ela, "que sou professor titular de economia no MIT, e eles não têm nada tão alto no governo".