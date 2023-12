Morre Gaston Glock, inventor da pistola que revolucionou a indústria das armas

Viena | AFP

O engenheiro austríaco Gaston Glock, inventor da pistola que carrega seu sobrenome e revolucionou a indústria das armas, faleceu nesta quarta-feira (27), aos 94 anos, informou a empresa que ele fundou.

"Em memória de Gaston Glock, 19/07/1929 - 27/12/2023. A perfeição continua", escreveu a Glock GmbH, em seu site, ao lado de uma foto do empresário em fundo preto.

Tão discreto quanto famoso, o pai da pistola semiautomática Glock estudou engenharia mecânica em Viena antes de projetar protótipos de pistolas.

O engenheiro austríaco Gaston Glock - Gert Eggenberger - 4.set.2003/AFA via AFP

Em 1982, ele venceu uma licitação do Exército austríaco apresentando uma arma com numerosos componentes não metálicos, mais barata, leve e fácil de desmontar do que as de seus concorrentes.

Sua empresa, sediada em Deutsch-Wagram (nordeste da Áustria), lançou-se, então, à conquista do mercado mundial.

"Pode-se realmente comparar Glock, que não tinha nenhum conhecimento em armamentos, a Steve Jobs, que concebe o primeiro produto da Apple em sua garagem", afirmou em 2018 em uma entrevista à AFP Fritz Ofner, diretor de um documentário ("Weapon of Choice") que constitui uma das poucas pesquisas sobre uma personalidade cercada pela discrição.

A pistola tornou-se um ícone nos Estados Unidos, onde estima-se que seja usada por 80% dos policiais, e ganhou relevância cultural sendo enaltecida por Hollywood e pelo hip-hop.

Bruce Willis elogia as vantagens da pistola em "Duro de Matar 2", enquanto Tommy Lee Jones faz o mesmo em "U.S. Marshals: Os Federais". Também foi usada em filmes do famoso espião britânico James Bond.

Soldado ucraniano dispara pistola Glock durante exercício militar - Gleb Garanich - 27.set.2023/Reuters

Tentativa de assassinato

Mas o sucesso tem seus riscos.

Em 1999, um ex-lutador francês de luta livre tenta assassinar Glock com marteladas em um estacionamento.

O ataque foi encomendado por Charles Ewert, um ex-colaborador próximo de Glock, de quem se distanciou devido a um litígio.

O magnata sobreviveu ao ataque apesar de perder um litro de sangue. Tanto o agressor quanto Ewert foram condenados a penas de prisão.

Em 2011, aos 82 anos, Glock se divorciou de sua esposa Helga, com quem travou uma disputa judicial intensa com milhões de euros em jogo.

A mãe de seus três filhos (dois meninos e uma menina) foi substituída por uma colaboradora do empresário, Kathrin Tschikof, 50 anos mais jovem que ele.

A última década foi marcada por polêmicas sobre armas de fogo de pequeno porte, que não têm somente a preferência das forças de segurança.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

O neonazista norueguês Anders Behring Breivik usou uma dessas pistolas para matar 69 pessoas que participavam de um acampamento de jovens trabalhistas na ilha de Utoya, em 2011.

O ex-ditador iraquiano Saddam Hussein tinha uma Glock quando as tropas americanas o capturaram, e a organização Estado Islâmico a exibe em seus vídeos de propaganda.

Gaston Glock perdeu um processo contra a Anistia Internacional, que havia chamado a atenção para a circulação de suas pistolas entre insurgentes da rebelião sudanesa.

O magnata também investiu no setor equestre, abrindo um amplo complexo no sul da Áustria.

Pelo "Glock Horse Performance Center", desfilam celebridades e políticos, incluindo três ministros membros do partido de extrema direita austríaco FPÖ.

No entanto, Glock negou ter financiado secretamente o partido, conforme afirmou um de seus ex-dirigentes.