Apple explora acordos de IA com editoras de notícias, diz New York Times

Reuters

A Apple iniciou negociações nas últimas semanas com as principais organizações de mídia, buscando permissão para usar seu conteúdo no desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial generativa da empresa, publicou o New York Times nesta sexta-feira (22).

A companhia propôs acordos plurianuais no valor de pelo menos US$ 50 milhões (cerca de R$ 243 milhões) para licenciar os arquivos de notícias, de acordo com a reportagem, que citou pessoas familiarizadas com as discussões.

Logo da Apple na entrada de loja da marca em Nova York - Mike Segar - 16.out.19/Reuters

As organizações de notícias contatadas pela Apple incluem a Condé Nast, editora da Vogue e da New Yorker, a NBC News e a IAC, proprietária da People, do Daily Beast e da Better Homes and Gardens, disse o New York Times.

Algumas das editoras contatadas pela Apple não se mostraram entusiasmadas com a proposta, segundo a reportagem. A Apple não comentou o assunto quanto contatada pela Reuters.