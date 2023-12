Petrobras lança concurso e reserva 20% das vagas para pessoas com deficiência

São Paulo | Reuters

A Petrobras lançou nesta terça-feira (26) um concurso público com 916 vagas para profissionais de nível técnico, com reserva de 20% de vagas para PCD (pessoas com deficiência).

Segundo a companhia, este é o seu primeiro concurso que destina 20% das posições para pessoas com deficiência, bem acima do mínimo do mínimo de 5% exigido por lei. O processo seletivo também reservará 20% das vagas para negros, conforme estabelece a lei.

Sede da Petrobras no Rio de Janeiro; companhia abriu concurso público nesta terça (26). - Sergio Moraes/REUTERS

O CEO da Petrobras, Jean Paul Prates, afirmou que o número de vagas para esse processo seletivo foi ampliado em relação ao planejado.

"Inicialmente, prevíamos 458 vagas, mas percebemos que os desafios do nosso plano estratégico requerem um time cada vez mais forte, cada vez mais diverso", disse Prates em vídeo divulgado sobre o tema.

A Petrobras também destacou seu cadastro de reserva com mais 5.496 posições.

"Essa convocação do cadastro de reserva não é garantida, mas nos dá a flexibilidade necessária para adequar o tamanho do nosso time às mudanças que possam ocorrer", acrescentou Prates.

As inscrições poderão ser realizadas entre 28 de dezembro e 31 de janeiro de 2024.