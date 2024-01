Financial Times

Houve um leve suspiro entre meus vizinhos com fones de ouvido na sala de congressos do Fórum Econômico Mundial quando Javier Milei culpou todos os movimentos políticos, exceto o seu próprio, pelas dificuldades do Ocidente.

"Sejam eles abertamente comunistas, fascistas, nazistas, socialistas, social-democratas, nacional-socialistas, democratas cristãos, neokeynesianos, progressistas, populistas, nacionalistas ou globalistas, não há grandes diferenças. Todos eles dizem que o Estado deve controlar todos os aspectos da vida dos indivíduos", disse o presidente libertário da Argentina para a multidão bem atenta na semana retrasada.

O presidente da Argentina, Javier Milei, recebe um abraço do ministro da Economia, Luis Caputo, durante a 54ª reunião anual do Fórum Econômico Mundial, em Davos, Suíça. - Denis Balibouse/REUTERS

Executivos corporativos trocaram olhares divertidos. Houve risos esporádicos. Foi apenas uma das muitas frases surpreendentes no discurso de 20 minutos de Milei em Davos —sua primeira viagem ao exterior desde sua eleição em novembro. Os participantes do Fórum, que o professor de economia rotulou de "heróis" do mundo capitalista, haviam sido "cooptados" por neomarxistas, feministas radicais e ativistas climáticos, ele alertou.

O discurso recebeu aplausos substanciais. Ao passar por mim em direção à saída, um veterano europeu de private equity confidenciou estar "impressionado". Mais tarde, um gestor de fundos insistiu que, por trás da aparência provocativa de Milei, havia "algumas verdades". A elite de Davos havia sido repreendida por ter perdido o rumo e adorado isso.

Não foi apenas a postura firmemente pró-negócios de Milei que chamou a atenção. "As pessoas estão intrigadas porque ele conseguiu ser eleito com uma plataforma de austeridade, dizendo aos eleitores que cortaria seus benefícios e subsídios estatais", disse um participante do Fórum.

A recepção calorosa ecoou comentários positivos do FMI, um grande credor da Argentina. A instituição sediada em Washington concordou em liberar fundos depois que o governo Milei buscou reduzir o déficit e desvalorizou o peso. A nova administração "agiu audaciosamente para corrigir várias das distorções que existem na economia", disse Gita Gopinath, diretora-gerente adjunta do FMI, em Davos.

Daniel Pinto, número 2 do JPMorgan e argentino regular em Davos, também estava otimista. A administração de Milei estava "abordando todas as coisas certas na economia", disse ele, esperando que as medidas pudessem pôr "um fim a 80 anos de deterioração econômica".

Alguns participantes compararam o apoio da elite empresarial ao apoio de Wall Street a Donald Trump, motivado pela perspectiva de políticas de livre mercado. Mas, de alguma forma, Milei —que foi visto empunhando uma motosserra durante sua campanha para simbolizar seu plano de encolher o Estado— parecia um campeão de desregulamentação mais credível por causa de sua formação acadêmica, sugeriu um participante.

Outros especularam que parcela dos elogios poderia ser parte de um movimento cínico para obter uma parcela das privatizações planejadas por Milei de dezenas de empresas estatais. "Fiquei surpreso com o quão positivos alguns banqueiros estão em relação às 'teorias econômicas' de Milei", disse Ludovic Subran, economista-chefe da Allianz, após o discurso. "Estou me perguntando se não são interesses puros —o cheiro de uma grande onda de privatizações chegando e suas mandatos de banco de investimento."

Mas, talvez ingenuamente, muitos encontraram conforto na crença de que as ideias mais radicais de Milei seriam amenizadas por uma equipe madura ao seu redor. Uma reunião privada entre CEOs e a ministra das Relações Exteriores, Diana Mondino, o chefe de gabinete, Nicolás Posse, e o ministro da Economia, Luis Caputo, causou boa impressão, segundo um executivo presente. "Eles pareceram profissionais", disse ele.

Com certeza, de volta para casa, após os Alpes Suíços, o presidente argentino foi forçado a fazer concessões em seu amplo projeto de reforma atualmente em debate no congresso, no qual o partido de Milei detém uma minoria de assentos. A privatização da estatal de petróleo YPF não está mais incluída — um sinal de que o político libertário pode ter que fazer concessões às forças neo-marxistas que ele tão rapidamente criticou em Davos.