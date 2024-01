Alaska Airlines retira aviões de operação após parte se soltar no ar

BBC News Brasil

Um avião de passageiros perdeu uma parte de sua fuselagem (parte do corpo da aeronave, que abriga a cabine de passageiros) no meio do voo, forçando um pouso de emergência no estado norte-americano do Oregon na sexta-feira (5).

O Boeing 737 Max 9 da Alaska Airlines retornou a Portland 35 minutos após decolar para a Califórnia, quando uma seção externa, incluindo uma janela, se soltou.

A companhia área informou que 177 passageiros e tripulantes estavam a bordo e que o avião "pousou em segurança".

Visão da fuselagem rompida, tirada quando o avião pousou com segurança - REUTERS

A empresa anunciou que vai "temporariamente" retirar todos os seus 65 aviões 737 Max 9 de operação para realizar inspeções.

A Boeing afirmou que está ciente do incidente e está "trabalhando para obter mais informações".

A Autoridade de Aviação Civil do Reino Unido informou à BBC que está "monitorando a situação de perto".

O passageiro Diego Murillo, que estava a caminho de Ontario, Califórnia, relatou que a abertura estava "tão larga quanto uma geladeira" e descreveu ter ouvido um "estrondo muito alto" enquanto as máscaras de oxigênio caíam do teto.

Ele disse à KPTV: "Eles disseram que havia uma criança naquela fileira cuja camisa foi arrancada dele e para fora do avião, e a mãe estava segurando-o para garantir que ele não fosse junto."

Ao anunciar a retirada de operação dos 65 aviões, o CEO da Alaska Airlines, Ben Minicucci, afirmou: "Cada aeronave será reintegrada ao serviço somente após a conclusão de manutenção completa e inspeções de segurança."

Minicucci elogiou os esforços dos seis membros da tripulação a bordo do voo, que atingiu 16.000 pés (4.876 metros) quando iniciou seu descenso de emergência, conforme dados de rastreamento de voo.

Imagens enviadas para veículos de notícias mostram o céu noturno visível através da abertura na fuselagem da aeronave, com material de isolamento e outros detritos também visíveis.

Outras imagens mostram o assento mais próximo à seção afetada, uma poltrona junto à janela que passageiros disseram estar vazia, inclinada para frente sem sua almofada.

"Meu coração está com aqueles que estavam neste voo —sinto muito pelo que vocês passaram", disse o Sr. Minicucci.

"Sou muito grato pela resposta de nossos pilotos e comissários de bordo."

Máscaras de oxigênio foram acionadas durante o incidente, que começou a quase 5 mil metros de altura - ELIZABETH/CBS NEWS

'É uma emergência'

Em um trecho de áudio, a pilota pode ser ouvida conversando com o controle de tráfego aéreo solicitando uma rota alternativa.

"Queríamos descer, se possível", ela pediu. "Estamos em uma situação de emergência. Estamos despressurizados e precisamos retornar. Temos 177 passageiros."

De acordo com fotografias, a área afetada estava na terça parte traseira do avião, atrás da asa e dos motores.

A seção da fuselagem envolvida parece ser uma área que pode ser usada como uma porta adicional de saída de emergência por alguns operadores desse tipo de aeronave, mas não pela Alaska.

A FAA (Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos) confirmou que o Voo 1282 da Alaska Airlines "retornou em segurança, após a tripulação relatar um problema de pressurização".

A Boeing afirmou que uma "equipe técnica está pronta para apoiar a investigação".

A Junta Nacional de Segurança no Transporte confirmou que está investigando o incidente.

O Boeing 737 Max foi descrito como "a aeronave de transporte mais examinada da história" após uma série de problemas de segurança e investigações.

O Max foi retirado de operação em março de 2019 por um ano e meio após dois acidentes do mesmo tipo em circunstâncias semelhantes, resultando na morte dos ocupantes.

O especialista em aviação John Strickland afirmou que o incidente da Alaska Airlines é muito diferente desses acidentes, acrescentando que, desde o retorno do 737 Max ao serviço, ele possui "um enorme histórico de segurança".

"Embora tenhamos poucas evidências sobre por que essa seção da fuselagem se soltou, isso não tem nada a ver com a aeronave ter ficado fora de operação por 18 meses", disse ele à BBC News.

"Mas é natural que a Alaska Airlines adote uma abordagem cautelosa ao retirar sua frota de operação, e teremos que ver o que acontece nas próximas horas caso haja mais diretrizes emitidas pela Boeing e pelas autoridades americanas."

Mais recentemente, a Boeing informou que aumentaria a velocidade das entregas do 737 Max após resolver um erro de fornecimento que exigiu inspeções prolongadas em novas aeronaves e em seu estoque, conforme relatado pela agência de notícias Reuters.

Dados da Boeing mostram que cerca de 1.300 aeronaves 737 Max foram entregues a clientes.

No mês passado, a Administração Federal de Aviação (FAA) pediu às companhias aéreas que inspecionassem os modelos Max em busca de um possível parafuso solto nos sistemas de controle de leme.