Avianca e Azul lideram ranking das companhias aéreas mais pontuais em 2023; veja lista

Baltimore (EUA) | Bloomberg

Se as suas metas de Ano Novo incluem voar com as companhias aéreas mais pontuais do mundo, os resultados anuais de pontualidade de 2023 da Cirium, publicados nesta terça-feira (2), devem ajudar.

A companhia aérea global mais pontual em 2023, de acordo com os resultados da empresa, foi a Avianca. Com sede em Bogotá, 85,73% de seus voos chegaram no horário. Isso representa um salto do sexto lugar nas classificações em 2022.

"É uma companhia aérea que passou por uma transformação significativa —mudou sua marca e adotou um novo modelo de negócio", disse Mike Malik, diretor de marketing da Cirium, em uma coletiva de imprensa, citando a recuperação da Avianca após dar entrada no Capítulo 11 da Lei de Falências dos Estados Unidos em 2020, algo semelhante a um pedido de recuperação judicial.

A companhia aérea reduziu suas dívidas e adotou um modelo low cost, com preços mais acessíveis e rotas ponto a ponto.

Na sequência da Avianca, a brasileira Azul registrou um desempenho de 85,51%, e a Qatar Airways teve 85,11% dos voos chegando no horário estimado. Delta Airlines e Iberia completam a lista dos cinco primeiros.

Avião da Azul se prepara para pousar no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro; companhia aérea brasileira ficou em 2º lugar em ranking de pontualidade de 2023 - Sergio Moraes - 21.mar.2019/Reuters

A empresa de análise de aviação Cirium estuda dados de mais de 35 milhões de voos por ano, incluindo horários, frotas de companhias aéreas e aeroportos, para fornecer insights sobre a indústria da aviação como um todo.

Para suas classificações anuais de pontualidade das companhias aéreas, que são publicadas há mais de 15 anos, a Cirium examinou 600 fontes de dados de voos que abrangeram todo o ano de 2023 para determinar se as companhias aéreas cumpriram seus horários de chegada publicados.

Um voo considerado pontual deve ser concluído em até 14 minutos e 59 segundos após o horário de chegada programado.

Para compensar as diferenças de tamanho e modelos operacionais das companhias aéreas, a Cirium considera a capacidade de transporte de passageiros e o número de regiões atendidas pela companhia aérea.

Mas mesmo as melhores companhias aéreas não estão tão pontuais como costumavam ser. Com 85,73%, a taxa de chegada mais pontual deste ano está cerca de 2 pontos percentuais mais baixa do que costumava ser, disse Malik. A mais alta em 2022 foi de 88,9%; em 2019, foi de 86,7%.

Também é notável a ausência de companhias aéreas japonesas, que geralmente estão entre as melhores. A Cirium indicou que não está claro por que os números das companhias aéreas japonesas caíram drasticamente no final do terceiro trimestre de 2023.

Para se qualificar para a categoria global, uma companhia aérea deve atender a três ou mais regiões internacionais diariamente. Todos os dados são processados com a ajuda de um conselho consultivo composto por especialistas da indústria da aviação para garantir a precisão.

Ranking global:

Avianca: 85,73% Azul: 85,51% Qatar Airways: 85,11% Delta Air Lines: 84,72% Iberia: 84,38%

América Latina:

Copa Airlines: 89,46% Avianca: 85,73% Azul: 85,51% Latam: 84% Caribbean Airlines: 81,73% Sky Airline: 80,57% Aeromexico: 77,48% Gol: 76,63% Aerolíneas Argentinas: 73,95%

América do Norte:

Delta Air Lines: 84,72% Alaska Airlines: 82,25% American Airlines: 80,61% United Airlines: 80,04% Southwest Airlines: 76,26%

Europa

Iberia Express: 84,58% Iberia: 84,38% Austrian Airlines: 82,99% LOT Polish Airlines: 82,83% Norwegian Air Shuttle: 82,75%

Ásia-Pacífico

All Nippon Airways: 82,75% Japan Airlines: 82,58% Thai AirAsia: 82,52% IndiGo: 82,12% Air New Zealand: 79,68%

Oriente Médio e África