IA pode reduzir pela metade tempo de desenvolvimento de novas baterias

Executivos do setor de baterias acreditam que a inteligência artificial (IA) pode reduzir pela metade o tempo necessário para desenvolver novos materiais, ajudando a acelerar a inovação que tem papel crucial no combate às mudanças climáticas.

Mathias Miedreich, diretor executivo da Umicore, da Bélgica, que está trabalhando com a Microsoft, disse que a IA terá um "impacto imenso" na descoberta e comercialização de novos materiais de bateria.

"A ambição é, quando você tem um determinado produto que deseja desenvolver, reduzir pela metade o tempo de chegada ao mercado. Estamos agora realizando os primeiros projetos concretos para ver se isso é viável", disse.

Carros elétricos em ponto de recarga na Bélgica - Yves Herman - 17.out.2023/Reuters

Nos últimos dois anos, a Umicore forneceu materiais para baterias de carros usadas por empresas como Volkswagen, BMW e Stellantis, cujas marcas incluem Chrysler, Fiat e Peugeot.

Ele espera que a IA ajude a reduzir a fase de pesquisa no desenvolvimento de novos materiais de bateria de cinco ou seis anos para dois anos.

A parceria permitiu que a empresa registrasse patentes habilitadas para IA, disse Miedreich.

A tecnologia parece ser mais promissora para avanços em materiais de estado sólido e sais de rocha desordenados, o que melhoraria drasticamente a autonomia de um carro elétrico e abriria novas aplicações para baterias, acrescentou.

Os fabricantes de baterias estão otimistas em relação à revolução da IA na descoberta de novos materiais, dando sequência a uma mudança vista na indústria farmacêutica, onde a tecnologia está sendo usada para acelerar o desenvolvimento de novos medicamentos.

"Será uma aceleração substancial em diferentes fases do processo", disse Siddharth Khullar, ex-pesquisador de IA da Apple que lidera a aprendizagem de máquina na Northvolt, fabricante sueca de baterias.

"É como uma receita com vários ingredientes e queremos descobrir se o ingrediente absoluto é o certo ou está na proporção certa. Este é um espaço enorme para explorar. Com a IA, você pode começar a expandir a zona de conforto de onde você procura".

No início deste mês, a Microsoft disse que seu trabalho com o Pacific Northwest National Laboratory (Laboratório Nacional do Noroeste do Pacífico), nos EUA, mostrou que seu algoritmo foi capaz de reduzir 32 milhões de materiais para 18 candidatos promissores para uso em baterias em apenas 80 horas.

O laboratório apoiado pelo governo está testando um desses materiais, um híbrido de lítio e sódio, que poderia reduzir o teor de lítio em até 70% —um material que preocupa os fabricantes de automóveis por sua possível escassez.

Venkat Srinivasan, diretor do Argonne Collaborative Center for Energy Storage Science, um laboratório financiado pelo governo dos EUA, disse que estava "bastante otimista" sobre o impacto da IA nos materiais de bateria.

Isso ocorre porque os avanços em IA se juntaram à automação de experimentos com robôs, permitindo a coleta de grandes volumes de dados experimentais.

Miedreich alertou que pode não haver poder computacional suficiente para fazer todas as descobertas. E mesmo que materiais adequados sejam identificados, os pesquisadores devem testá-los em condições reais para descobrir se eles funcionam como esperado.

A segurança das baterias produzidas com novas substâncias também é fundamental, o que significa que o tempo de teste é difícil de ser reduzido, disseram os executivos.

No entanto, com os EUA sendo vistos como líderes em IA em relação à China, isso poderia oferecer ao Ocidente a chance de alcançar os rivais asiáticos que dominam a indústria global de baterias, disse um investidor.

"Os EUA poderiam tentar usar a IA para otimizar os materiais de bateria aos quais têm acesso e não precisam depender da China", disse James Frith, principal da Volta Energy Technologies, um veículo de investimento na cadeia de suprimentos de baterias.