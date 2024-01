Tesla planeja iniciar fabricação de novo veículo elétrico até o fim de 2025, diz agência

San Francisco (EUA) e Detroit (EUA) | Reuters

A Tesla disse a fornecedores que deseja iniciar a produção de um novo veículo elétrico para o mercado de massa com o codinome "Redwood" em meados de 2025, de acordo com quatro pessoas familiarizadas com o assunto, sendo que duas delas descreveram o modelo como um crossover compacto.

O presidente-executivo da Tesla, Elon Musk, há muito tempo despertou o apetite dos fãs e investidores por veículos elétricos acessíveis e robotáxis autônomos que deverão ser fabricados em plataformas de carros elétricos mais baratos e de próxima geração.

Esses modelos, incluindo um carro básico de US$ 25 mil (cerca de R$ 125 mil), permitiriam competir com carros mais baratos movidos a gasolina e com um número crescente de veículos elétricos baratos, como os fabricados pela chinesa BYD.

A BYD ultrapassou a Tesla como maior fabricante mundial de veículos elétricos no último trimestre de 2023.

Musk havia prometido inicialmente construir um carro de US$ 25 mil em 2020, um plano que mais tarde ele arquivou e agora foi retomado. A oferta mais barata da Tesla, o sedã Model 3, tem preço inicial de US$ 38.990 atualmente nos Estados Unidos.

No ano passado, Musk disse que estava preocupado com o impacto das altas taxas de juros na demanda do consumidor por itens caros, como carros.

A Tesla enviou "solicitações de cotações", ou convites para licitações para o modelo "Redwood", a fornecedores no ano passado, e previu um volume de produção semanal de 10.000 veículos, disseram duas das fontes.

A produção começaria em junho de 2025, disseram três das fontes.

A Tesla não respondeu a um pedido de comentário.

A montadora tem um histórico de não cumprir suas metas de lançamentos e preços, e levaria tempo para aumentar o volume.

A produção do Cybertruck, por exemplo, foi atrasada e demorou para acelerar e seu preço inicial de US$ 60.990 nos EUA é 50% superior ao anunciado por Musk em 2019.

"Eles têm sido excessivamente otimistas na maioria dos lançamentos de novos produtos. É mais provável que a produção em volume comece em 2026", disse uma das fontes.

Musk afirmou que o modelo acessível seria inicialmente construído na fábrica da Tesla no estado norte-americano do Texas.

Mas obter lucro com os EVs mais baratos será um desafio, dados os custos das baterias, bem como as dificuldades tradicionais na produção de veículos baratos e de qualidade.

Nos últimos anos, a Tesla desmontou um Honda Civic, cujo preço começa em US$ 23,95 mil nos EUA, para estudar como fabricar carros mais baratos, disseram duas fontes distintas.

A arquitetura Tesla de próxima geração, chamada internamente de "NV9X", incluirá dois ou mais modelos, disseram três fontes.

A Tesla também planeja construir carros mais baratos em sua fábrica perto de Berlim e está interessada em construir uma planta na Índia para produzir carros elétricos mais baratos, disseram fontes anteriormente.

A montadora de EVs também possui fábricas em Xangai, na China, e em Fremont, na Califórnia, nos EUA.