Bolsa começa o ano caindo pressionada por exterior; dólar sobe

A Bolsa brasileira registrava queda na manhã desta terça-feira (2), no primeiro pregão do ano, acompanhando os índices do exterior, num movimento de correção após ter encerrado 2023 em seu maior patamar nominal da história.

Na ponta positiva, as ações da Vale e da Petrobras subiam, impulsionadas pela alta do petróleo e do minério de ferro no exterior e atenuando as perdas das sessão.

Já o dólar tinha firme valorização, enquanto investidores aguardam novos dados de emprego nos Estados Unidos.

"Esses dados [de mercado de trabalho] são os mais relevantes para definir trajetória de juros [dos EUA]. O mercado todo espera que a situação de desemprego fique mais aliviada, no sentido de que eventualmente o desemprego até aumente. O mercado de trabalho um pouco mais frouxo deve permitir o corte de taxa de juros", diz Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master.

Às 11:33, o Ibovespa caía 0,55%, a 133.515 pontos, enquanto o dólar subia 0,70%, cotado a R$ 4,886.

A alta do dólar frente ao real era influenciada em parte pelos ganhos acentuados do índice que compara a divisa norte-americana a uma cesta de pares fortes, que subia 0,6% por volta de 9h40 (de Brasília).

Embora essa alta fosse exacerbada por uma sessão esvaziada, com muitos operadores ainda de férias após as festas de fim de ano, ela também refletia algum nervosismo antes da divulgação de um importante relatório de emprego do governo norte-americano na sexta-feira.

Um número acima do esperado pode adiar apostas sobre quando o Federal Reserve, banco central dos EUA, iniciará seu afrouxamento monetário.

No entanto, por ora, investidores ainda estão na expectativa de que os Estados Unidos e outras economias avançadas, como o Reino Unido, começarão a reduzir os juros ainda no primeiro semestre deste ano, disse Guilherme Esquelbek, analista da Correparti Corretora.

Essa perspectiva tende a pressionar o dólar, que acumulou queda de 8,08% em 2023, a mais intensa baixa anual desde o tombo de 17,5% visto em 2016, em grande parte devido ao diferencial de juros elevado entre Brasil e EUA, mas também por percepção de melhora nas contas públicas domésticas e pela força do agronegócio na primeira metade do ano passado.

Segundo investidores do mercado, as perdas do real nesta terça eram limitadas pela alta no preço e commodities importantes, como petróleo e minério de ferro, após dados encorajadores sobre a indústria da China.

Na cena doméstica, "embora não esteja fazendo preço, o mercado naturalmente segue olhando para o nosso fiscal, com o governo tendo alguma oposição no Congresso neste sentido", disse Fernando Bergallo, diretor de operações da FB Capital.

Segundo ele, após o recesso parlamentar, o mercado deve acompanhar com cautela a tramitação da medida provisória de reoneração gradual da folha de pagamento, que precisa ser aprovada pelos parlamentares em até 120 dias após sua publicação no Diário Oficial.

