Principal índice de ações dos EUA sobe 24% e termina 2023 perto de recorde histórico

O mercado de ações dos EUA registrou o seu melhor desempenho anual em dois anos após uma forte alta nos últimos meses, em meio a apostas de investidores sobre uma antecipação dos cortes de juros pelos principais bancos centrais.

O índice S&P 500, de Wall Street, subiu 24% em 2023, com o último pregão do ano encerrado nesta sexta-feira (29). Apenas nos últimos dois meses, o índice subiu 14%.

O desempenho nos EUA foi a principal força que levou as ações globais ao seu ano mais forte desde 2019. O índice MSCI World, um indicador amplo de ações dos mercados desenvolvidos, subia 22% no ano no final da tarde em Nova York.

Investidores na Bolsa de Valores de Nova York, nos EUA - Brendan McDermid - 27.out.2023/Reuters

Uma mudança drástica nas expectativas das taxas de juro foi impulsionada por dados recentes que mostraram queda da inflação nas economias ocidentais.

O consenso crescente de que as taxas cairão acentuadamente em 2024 também desencadeou uma recuperação do mercado, atraindo investidores para ações em busca de retornos mais altos.

O Fed (Federal Reserve, o banco central americano) impulsionou a tendência em meados de dezembro, quando as suas projeções de política monetária sinalizaram cortes nos juros no próximo ano.

"Depois que o Fed mudou, ele realmente colocou os investidores em um estado de espírito positivo", disse Tim Murray, estrategista de múltiplos ativos da T Rowe Price. "Isso foi um grande negócio e foi inesperado."

O S&P 500 ficou um pouco abaixo de seu recorde histórico –estabelecido no início de janeiro de 2022– nas fracas negociações pós-Natal, antes de cair 0,3% nesta sexta. Mesmo assim, o índice conseguiu registrar alta de 0,3% durante a semana, marcando a sua nona semana consecutiva de ganhos.

Globalmente, o MSCI World registra seu melhor desempenho anual desde 2019, quando subiu 25%.

Entretanto, o índice global agregado da Bloomberg da dívida pública e empresarial subiu 6% neste ano, depois de ter caído cerca de 4% em meados de outubro.

O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de dez anos, uma referência para ativos financeiros globais, caiu para 3,87%. Em outubro, os papéis chegar a registrar retorno de 5%.

Os preços ao consumidor nos EUA aumentaram 3,1% no ano até novembro, em comparação com 9,1% nos 12 meses até junho de 2022. A inflação da zona euro caiu para 2,4%, o ritmo anual mais lento desde julho de 2021, enquanto a inflação no Reino Unido desacelerou acentuadamente para 3,9%.

Os investidores agora apostam em seis cortes de juros por parte da Fed e do Banco Central Europeu até ao final de 2024, uma reviravolta radical em relação aos receios sobre taxas "mais elevadas por mais tempo" que desencadearam uma queda global no mercado de ações no terceiro trimestre.

"Os investidores no mercado de títulos sofreram uma chicotada este ano", disse Sonja Laud, diretora de investimentos da Legal and General Investment Management. "Qualquer ponto de dados pode criar muita volatilidade."

Alguns investidores pensam que o mercado está excessivamente otimista sobre a queda da inflação, desconsiderando uma possível recessão nos EUA.

"Eu prevejo que parte da turbulência em torno dos cortes nas taxas começará a desaparecer no novo ano", disse Greg Peters, codiretor de investimentos da PGIM Fixed Income.

Um punhado de grandes ações de tecnologia impulsionaram grande parte dos ganhos em Wall Street neste ano, embora a recuperação tenha se ampliado nas últimas semanas para além dos chamados "sete magníficos" –Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla, Meta e Nvidia.

O índice Nasdaq Composite, dominado pela tecnologia, subiu 43% este ano, no seu melhor desempenho em duas décadas.

Em contrapartida, o FTSE 100 de Londres ficou atrás dos mercados dos EUA e da Europa, subindo menos de 4% em 2023.