INSS começa a pagar aposentadorias com reajuste no dia 25; veja o calendário completo

A partir do dia 25 deste mês, aposentadorias, pensões e demais benefícios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) serão pagos com o reajuste anual. Quem recebe um salário mínimo terá o aumento acima da inflação, conforme a política de valorização do salário mínimo.

Recebem primeiro os beneficiários de renda previdenciária de até um salário mínimo, em 2024 de R$ 1.412. Depois, são pagos os benefícios maiores, acima do mínimo até o teto previdenciário.

Os depósitos são feitos conforme o número final do benefício, sem considerar o dígito verificador, que aparece depois do traço. Recebem primeiro os aposentados e pensionistas com benefício com dígito final 1.

Segurados podem acessar o Meu INSS, pelo computador ou celular, e consultar o novo valor do seu benefício previdenciário na opção "Extrato de Pagamento" - Gabriel Cabral/Folhapress

No calendário de 2024 ainda constam os pagamentos de dezembro de 2023, que são pagos no mês seguinte. Para quem recebe até um salário mínimo, os depósitos referentes a dezembro de 2023 serão feitos até segunda-feira, 8 de janeiro. Já o pagamento referente ao mês de janeiro vai de 25 de janeiro até 7 de fevereiro, quando recebem os segurados com final de benefício terminado em 0.

Os segurados com renda mensal acima do piso nacional terão seus pagamentos creditados a partir de 2 de janeiro, para os que têm cartão final 1 e 6. O pagamento de janeiro será creditado em 1º de fevereiro.

No total, mais de 39 milhões de benefícios serão pagos pelo Instituto, sendo 5.657.745 benefícios assistenciais e 33.379.120 previdenciários. Os números fazem parte da folha de pagamento de novembro. Ainda conforme o levantamento do INSS, o número de pessoas que recebe até um salário mínimo é de 26.168.062. Os que ganham acima do piso nacional somam 12.868.803 pessoas.

Confira o calendário de pagamento do INSS em 2024

Primeiro semestre

Para quem recebe um salário mínimo

Final do benefício Jan/24 Fev/24 Mar/24 Abr/24 Mai/24 Jun/24 1 25/jan 23/fev 22/mar 24/abr 24/mai 24/jun 2 26/jan 26/fev 25/mar 25/abr 27/mai 25/jun 3 29/jan 27/fev 26/mar 26/abr 28/mai 26/jun 4 30/jan 28/fev 27/mar 29/abr 29/mai 27/jun 5 31/jan 29/fev 28/mar 30/abr 31/mai 28/jun 6 01/fev 01/mar 01/abr 02/mai 03/jun 01/jul 7 02/fev 04/mar 02/abr 03/mai 04/jun 02/jul 8 05/fev 05/mar 03/abr 06/mai 05/jun 03/jul 9 06/fev 06/mar 04/abr 07/mai 06/jun 04/jul 0 07/fev 07/mar 05/abr 08/mai 07/jun 05/jul

Para quem recebe acima do salário mínimo

Final do benefício Jan/24 Fev/24 Mar/24 Abr/24 Mai/24 Jun/24 1 e 6 01/fev 01/mar 01/abr 02/mai 03/jun 01/jul 2 e 7 02/fev 04/mar 02/abr 03/mai 04/jun 02/jul 3 e 8 05/fev 05/mar 03/abr 06/mai 05/jun 03/jul 4 e 9 06/fev 06/mar 04/abr 07/mai 06/jun 04/jul 5 e 0 07/fev 07/mar 05/abr 08/mai 07/jun 05/jul

Segundo semestre

Para quem recebe o salário mínimo

Final do benefício Jul/24 Ago/24 Set/24 Out/24 Nov/24 Dez/24 1 25/jul 26/ago 24/set 25/out 25/nov 23/dez 2 26/jul 27/ago 25/set 28/out 26/nov 24/dez 3 29/jul 28/ago 26/set 29/out 27/nov 26/dez 4 30/jul 29/ago 27/set 30/out 28/nov 27/dez 5 31/jul 30/ago 30/set 31/out 29/nov 30/dez 6 01/ago 02/set 01/out 01/nov 02/dez 02/jan/25 7 02/ago 03/set 02/out 04/nov 03/dez 03/jan/25 8 05/ago 04/set 03/out 05/nov 04/dez 06/jan/25 9 06/ago 05/set 04/out 06/nov 05/dez 07/jan/25 0 07/ago 06/set 07/out 07/nov 06/dez 08/jan/25

Para quem recebe acima do salário mínimo

Final do benefício Jul/24 Ago/24 Set/24 Out/24 Nov/24 Dez/24 1 e 6 01/ago 02/set 01/out 01/nov 02/dez 02/jan/25 2 e 7 02/ago 03/set 02/out 04/nov 03/dez 03/jan/25 3 e 8 05/ago 04/set 03/out 05/nov 04/dez 06/jan/25 4 e 9 06/ago 05/set 04/out 06/nov 05/dez 07/jan/25 5 e 0 07/ago 06/set 07/out 07/nov 06/dez 08/jan/25

Os segurados podem consultar os valores no site Meu INSS. Após fazer o login, na tela inicial, clique no serviço de "Extrato de Pagamento". A consulta também pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS, disponível para aparelhos com sistemas Android e iOS.

Caso não tenha acesso à internet, basta ligar para a Central 135. Será preciso informar o número do CPF e confirmar informações cadastrais para evitar fraudes. O atendimento está disponível de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.

Os valores são depositados na conta do beneficiário, seja ela aberta na hora da aposentadoria ou alguma conta-corrente ou poupança que o segurado tenha indicado.

O cidadão que tem conta-benefício deve fazer o saque do dinheiro ou a transferência. Neste modelo, não é possível usar a função débito.

Quem recebe por conta-corrente pode fazer as movimentações bancárias habituais, como pagar contas com o cartão ou por Pix, fazer transferências e demais negociações, assim como quem tem conta-poupança.

CONSULTE SEU EXTRATO DE PAGAMENTO

Pela internet, é possível conferir se está tudo correto com os valores do benefício do INSS ou com a data, além de checar em qual banco ocorrerá o pagamento do benefício

Acesse o Meu INSS com o login e a senha Clique na opção "Extrato de Pagamento" Clique no mês desejado Se desejar imprimir, clique em "Baixar PDF"

Para correntistas do Banco do Brasil e da Caixa também é possível usar os serviços de home banking acessando a opção:

"Previdência Social", para o Banco do Brasil

"Extrato Previdenciário", na Caixa

CONFIRA EXTRATO DE EMPRÉSTIMO

O segurado pode consultar mensalmente o Meu INSS para saber se há empréstimos que geram desconto no benefício

Acesse o Meu INSS com o login Clique na opção "Extrato de empréstimo" Se recebe mais de um benefício previdenciário, consulte um por vez A tela vai mostrar as informações do benefício e a margem consignável Se preferir imprimir, clique em "Baixar PDF"

PEÇA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO NÃO RECEBIDO



Quem não recebeu o pagamento de algum benefício pode solicitar ao INSS os valores não recebidos