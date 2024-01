Itaú compra à vista prédio de quase R$ 1,5 bilhão na Faria Lima

São Paulo

O Itaú Unibanco comprou por quase R$ 1,5 bilhão o prédio que alugava da Brookfield na avenida Faria Lima, centro financeiro na cidade de São Paulo.

A aquisição de R$ 1.458.870.160,00 foi feita à vista, em dezembro de 2023. A informação foi revelada pelo Brazil Journal e confirmada pela Folha.

O imóvel é o Edifício Faria Lima 3500, onde está sediado o Itaú BBA, braço do banco voltado a médias e grandes empresas.

Edifício Faria Lima 3500, sede do Itaú BBA, em São Paulo. Banco adquiriu o imóvel por R$ 1,5 bilhão ao fim de 2023 - Divulgação/Brookfield

O edifício foi construído pela americana Tishman Speyer para o banco, que sempre foi o único inquilino do imóvel. Ele ficou pronto em 2014, quando foi vendido para um fundo imobiliário da Brookfield fechado ao mercado. Vencido o contrato de dez anos de aluguel, a instituição financeira tomou a posse.

Segundo Giancarlo Nicastro, presidente da SiiLA (consultoria do mercado imobiliário comercial), a operação é financeiramente vantajosa para ambas as partes. "O Itaú pagava R$ 371 por metro quadrado no aluguel, o mais caro de São Paulo, algo fora da realidade", diz.

O edifício está em uma das regiões mais caras do Brasil, de frente para o edifício Pátio Victor Malzoni, onde estão Google e BTG Pactual. De acordo com a SiiLA, a média do aluguel na região é de R$ 280 por metro quadrado.

"A Faria Lima é como a Manhattan de São Paulo, só essa região consegue chegar nesses preços pela alta demanda. Muitas empresas têm como princípio estar na Faria Lima, é um cartão postal", diz Nicastro.

A área privativa total do imóvel do Itaú BBA é de 22.786 metros quadrados, com garagem e seis andares de escritórios. Pela transação, cada metro quadrado vale cerca de R$ 64 mil.

Já a holding do Itaú Unibanco fica no Jabaquara, em São Paulo, em um grande complexo empresarial.

Procurado, o banco confirmou a compra, mas que não iria comentar a operação.