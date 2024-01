Fundador da Zara gasta quase R$ 6 bi em 2023 ao comprar imóveis 'na baixa'

Madri e Londres | Financial Times

O fundador bilionário da Zara, Amancio Ortega, está aproveitando a queda no mercado imobiliário comercial como uma oportunidade para comprar ativos baratos, já que os altos custos de empréstimos dão vantagem aos investidores sem dívidas.

A Pontegadea, grupo de investimentos pessoais de mais de 90 bilhões de euros (R$ 481,9 bilhões) de Ortega, está expandindo suas participações imobiliárias por meio de uma estratégia de "comprar na baixa".

Grupo de investimentos de Amancio Ortega, fundador da Zara, gasta quase R$ 6 bilhões na compra de imóveis em 2023 - Miguel Vidal - 30.jul.2017 / Reuters

O fundo espanhol, que possui 59% da empresa-mãe da Zara, a Inditex, anunciou 10 aquisições em 2023, com valor total de 1,1 bilhão de euros (R$ 5,89 bilhões), abrangendo logística, escritórios e imóveis residenciais.

Sua carteira imobiliária está concentrada no oeste da Europa e na América do Norte, onde seus ativos mais valiosos incluem o prédio Adelphi e a Devonshire House, em Londres, e a sede da Amazon, em Seattle (EUA).

Como a Pontegadea está repleta de dividendos de sua participação na Inditex e não precisa assumir dívidas, ela não foi afetada pelas altas taxas de juros que reduziram o volume de transações em mais de 50% nos EUA e na Europa no último ano.

Roberto Cibeira, CEO da Pontegadea, disse ao Financial Times que o grupo observou "um ajuste de preços na Europa em várias classes de ativos" nos últimos meses.

Acreditamos que este é um bom momento para investidores com pouca dívida, dadas as condições de crédito restritas, o que está reduzindo a concorrência por aquisições potenciais de tamanho razoável

"No caso da Pontegadea, foram oferecidos ativos em processos bilaterais e, em muitos casos, fora do mercado [antes de serem anunciados publicamente] —especificamente em logística, varejo, escritórios e infraestrutura", afirmou o CEO.

A Pontegadea é superada em tamanho apenas por alguns escritórios familiares, incluindo os de Bill Gates, Jeff Bezos e Sergey Brin, além dos proprietários da Chanel e da família do fundador do Walmart, de acordo com o Instituto de Fundo Soberano, um grupo de pesquisa.

Somente no último mês, a Pontegadea gastou US$ 113 milhões (R$ 558,2 milhões) em um armazém de refrigeração na área de Miami (EUA) e 100 milhões de euros (R$ 535,47 milhões) em um centro de distribuição na Holanda usado pela Primark. Esses negócios aumentaram sua carteira imobiliária para cerca de 20 bilhões de euros (R$ 107,1 bilhões) em 11 países.

Sede da Amazon, em Seattle (EUA), é imóvel de propriedade de grupo de investimentos de fundador da Zara - David Ryder - 14.nov.2022 / Getty Images / AFP

Embora as dificuldades nas vendas estejam começando a surgir no setor imobiliário comercial, muitos credores têm oferecido aos proprietários de imóveis endividados alguma flexibilidade para evitar vendas forçadas.

O grupo imobiliário Savills afirmou na semana passada que os credores estão começando a atingir o limite de tolerância e que isso poderia ser um "catalisador" para mais negócios em 2024.

A Pontegadea disse que continua otimista em relação ao futuro dos escritórios, que representam de 40% a 50% de sua carteira imobiliária, e não concorda com a visão de que o aumento do trabalho em casa os tornou um mau investimento. Acrescentou que alguns inquilinos modificaram seus espaços de escritório, mas nenhum deles buscou descontos nos preços.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

As únicas propriedades do fundo fora da Europa e América do Norte são dois prédios comerciais na Coreia do Sul. Ele não investe em projetos de desenvolvimento imobiliário porque eles não geram fluxo de caixa desde a aquisição.

13º maior bilionário do mundo

Ortega, que começou em 1963 na Galícia (Espanha) com uma oficina caseira fazendo vestidos e roupões, é a 13ª pessoa mais rica do mundo, com uma fortuna de US$ 98 bilhões (R$ 484,1 bilhões), segundo a Forbes.

Este ano, a Pontegadea deve receber cerca de 2,2 bilhões de euros (R$ 11,8 bilhões) em dividendos de suas ações na Inditex, que é dona da Zara, bem como da Massimo Dutti e Bershka. Anualmente, ela obtém mais 800 milhões a 900 milhões de euros em receita, incluindo aluguel, de seus investimentos, entre eles usinas de energia renovável.

Amancio Ortega e sua filha Marta Ortega, que assumiu comando da Zara em 2022, sorriem durante prova de hipismo - Miguel Riopa - 31.jul.2016 / AFP

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

A Pontegadea reinveste a maior parte desse dinheiro. Apenas uma parte é destinada a Ortega e sua família, incluindo Marta Ortega, que assumiu o comando da Zara em 2022 e é a única filha de Ortega em seu segundo casamento. Sua riqueza foi estimada em 80 milhões de euros (R$ 428,3 milhões) pela Forbes no ano passado.

A Pontegadea disputa com a Fedesa, que pertence à família por trás do negócio de chocolates Ferrero, o título de maior empresa familiar da Europa.