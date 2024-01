China enfrenta ano crítico para recuperar economia e confiança externa

Pequim e Hong Kong (China) | Financial Times

Como chefe da maior varejista de joias da China, Kent Wong está sempre atento com os consumidores na segunda maior economia do mundo —e eles estão cautelosos.

Wong, diretor administrativo da Chow Tai Fook, disse que os clientes da rede têm mudado de diamantes e outras pedras preciosas para o ouro, uma reserva de valor em tempos difíceis.

"No curto prazo, as pessoas continuarão sendo mais cautelosas, seja em consumo ou investimento", disse ele, acrescentando que esperava que a confiança do consumidor retornasse em um ou dois anos.

A perspectiva contida de Wong para 2024, compartilhada por muitos analistas, ocorre enquanto os formuladores de políticas em Pequim se preparam para um ano decisivo em sua batalha para restaurar o espírito predador da economia e escapar da ameaça de uma espiral de deflação da dívida.

Em seu discurso no Fórum Econômico Mundial em Davos, o primeiro-ministro Li Qiang disse nesta terça-feira (16) que o PIB (Produto Interno Bruto) da China cresceu "estimados" 5,2% no ano passado.

Embora isso exceda ligeiramente a meta oficial de 5%, os economistas disseram que 2024 provavelmente será mais desafiador, com uma pesquisa da Reuters com analistas prevendo que o crescimento desacelerará para 4,6%.

A queda no setor imobiliário está em seu terceiro ano, as exportações estão fracas, investidores cautelosos estão evitando os mercados financeiros da China e os formuladores de políticas estão lutando contra o que os analistas do Morgan Stanley dizem ser a mais longa sequência de pressão deflacionária do país desde a crise dos Tigres Asiáticos de 1997 e 1998.

"Acho que é um ano crítico para a economia chinesa no sentido de que a deflação pode estar entrando em um ciclo vicioso", disse Robin Xing, economista-chefe da China no Morgan Stanley.

Xing disse que as empresas começaram a reduzir a dívida e segurar os gastos de capital e contratações, enquanto o mercado de trabalho enfrentou momento difícil e as expectativas salariais estavam se deteriorando. "Para quebrar esse ciclo, precisamos de esforços políticos significativos", afirmou.

Os analistas esperam que a reunião anual do Congresso Nacional do Povo, o parlamento local, estabeleça novamente uma meta de crescimento econômico de cerca de 5% quando se reunir no início de março.

Embora robusto em comparação com as economias desenvolvidas, a meta do ano passado foi a mais baixa da China em décadas. Após bloqueios rigorosos terem prejudicado a economia em 2022, deveria ter sido fácil de alcançar, disseram os analistas, mas o governo foi forçado a intensificar o apoio fiscal depois que o crescimento vacilou no meio do ano.

O efeito de base da comparação com 2022 provavelmente favoreceu o crescimento do PIB da China no ano passado em cerca de 2 pontos percentuais, avaliou Hui Shan, economista-chefe da China no Goldman Sachs.

Assim como no ano passado, o setor imobiliário é a maior incerteza enfrentada pela economia em 2024, disseram os analistas. O governo anunciou várias iniciativas, revelando recentemente que o banco central despejou 350 bilhões de yuans (US$ 49 bilhões) para os bancos por meio de uma facilidade conhecida como "empréstimo suplementar garantido".

Não foi explicado o objetivo dos empréstimos, mas os analistas esperam que possam ser destinados aos "Três Grandes Projetos" - um programa de estímulo para ajudar a indústria da construção civil.

Chris Beddor, diretor-adjunto de pesquisa da China na Gavekal, disse que esse esquema pode ser suficiente para estabilizar a atividade de construção que enfrenta dificuldades, mas as vendas de imóveis seriam uma incógnita maior. Em dezembro, as vendas de imóveis da China ainda eram apenas 60% dos níveis pré-pandêmicos de 2019 em 30 grandes cidades.

Beddor comentou que se a crise imobiliária se aprofundar ainda mais, as autoridades podem ser obrigadas a lançar um pacote de estímulo "bazooka" que surpreenderia o mercado positivamente. Mas ele acrescentou que seu cenário base era de estabilização em vez de uma recuperação. "Haverá uma recuperação bastante modesta este ano, ou seja, pelo menos as coisas param de piorar", disse ele.

Além do setor imobiliário, os economistas argumentaram que um pacote de estímulo muito mais amplo, combinado com reformas, é urgentemente necessário para reaquecer a economia.

"A deflação é tremendamente preocupante para um país como a China, que está acumulando dívida pública mais rapidamente do que o Japão já fez", analisou Alicia García-Herrero, economista-chefe para a Ásia-Pacífico na Natixis. Durante períodos de deflação, os preços e salários caem, mas o valor da dívida não, aumentando o peso dos pagamentos.

O governo central precisa fornecer um pacote fiscal que tenha como alvo o consumo em vez de mais investimentos na indústria manufatureira, afirmou Xing, do Morgan Stanley. A medida poderia beneficiar os centenas de milhões de trabalhadores migrantes da Chin1a, por exemplo, oferecendo-lhes mais acesso a benefícios sociais, reduzindo seu incentivo para acumular recursos em vez de gastar.

"Precisamos de uma mudança decisiva para o relaxamento fiscal", disse Xing. "É claro que o tamanho importa e a velocidade importa. Se a política continuar abaixo do esperado, eventualmente o pedido de política para quebrar essa armadilha de deflação da dívida pode ser ainda maior."

Economistas argumentaram que as exportações, que encolheram em termos de dólar no ano passado, não poderiam ser confiáveis para resgatar a economia, dada a fraca demanda global. As políticas de estímulo da China, que priorizam a expansão do crédito bancário estatal para os fabricantes, resultaram em excesso de capacidade e aumento de atritos com parceiros comerciais como a União Europeia.

Apesar dos apelos do mercado para que Pequim relaxe a política e dos próprios esforços da China para apresentar uma postura favorável aos investidores, analistas disseram que os formuladores de políticas continuaram a enviar sinais mistos.

O Banco Popular da China manteve uma importante taxa de empréstimo inalterada na segunda-feira (15), apesar das expectativas do mercado de um corte. No mês passado, o governo chocou os investidores ao anunciar restrições rigorosas a videogames depois de oferecer anteriormente garantias de que uma repressão tecnológica havia terminado.

A nova estratégia de crescimento da China traz um novo conjunto de desafios

O governo tentou acalmar as preocupações demitindo o responsável pelas regras preliminares, mas os analistas disseram que o estrago já estava feito.

Tudo isso tornaria ambicioso atingir uma meta de crescimento do PIB de 5% este ano, disseram os economistas. Shan, do Goldman, disse que o governo precisaria reduzir o impacto do setor imobiliário, implementar medidas fiscais mais expansivas e "ter sorte com as exportações".

"Se o governo realmente quiser, de uma forma ou de outra, ele encontrará um caminho para chegar a 5%. Mas será uma tarefa difícil", disse Shan.