Lula sanciona LDO com vetos a calendário para pagamento de emendas

Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou nesta terça-feira (2) a Lei de Diretrizes Orçamentárias com regras para execução do Orçamento neste ano.

O mandatário, no entanto, vetou o dispositivo aprovado pelo Congresso que estabelecia um cronograma para liberação do recurso das emendas para as obras e municípios escolhidos pelos parlamentares.

A medida ampliava o poder do Legislativo sobre o tema, uma vez que atualmente não há um calendário definido para execução desta verba.

O presidente Lula, junto aos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, durante sua cerimônia de diplomação - Ueslei Marcelino - 12.dez.22/Reuters

Historicamente, os governos usam isso como moeda de troca em negociações com o Congresso. É comum haver um grande volume desses repasses às vésperas de votações de interesse do Palácio do Planalto.

Lula também vetou um trecho do texto inserido pela bancada ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que proibia o governo de incentivar e financiar atos como invasão de terra, cirurgias em crianças para mudança de sexo, realização de abortos não previstos em lei e outras ações que mobilizam a base bolsonarista.

Em mais uma vitória do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Lula sancionou a previsão de déficit zero nas contas públicas em 2024.

O mandatário também sancionou a previsão de R$ 4,9 bilhões de fundo eleitoral para as eleições municipais deste ano. Inicialmente, o governo enviou uma proposta ao Congresso com a estimativa de R$ 900 milhões para os partidos bancarem as campanhas em 2024. Os deputados e senadores, porém, elevaram o montante e, agora, recebeu o aval do petista.

Apesar de ter vetado o calendário para pagamento de emendas, Lula sancionou o dispositivo que amplia o poder do parlamento em relação às emendas de comissões, que não são impositivas. O texto impõe um limite para contingenciamento dessas verbas, que foram infladas no último ano após o STF (Supremo Tribunal Federal) derrubar as chamadas emendas de relator por falta de transparência em sua execução.

Lula também vetou outros trechos que previam obrigações para o Executivo na execução do Orçamento, como a reserva de no mínimo 30% de recursos para programas de moradia para cidades de até 50 mil habitantes.

Ao vetar a obrigatoriedade de pagamento em até 30 dias das emendas impositivas após a divulgação das propostas, o presidente afirmou que a medida "violaria a Constituição".

"O dispositivo estabeleceria cronograma obrigatório para empenho e pagamento de emendas individuais e de bancada estadual, o que atingiria diretamente a gestão da execução orçamentária e financeira do Poder Executivo federal", diz a justificativa apresentada pelo governo.

A medida, segundo Lula, "iria de encontro ao primado de que o Poder Executivo federal estabelece o cronograma financeiro de desembolso".