Lula sanciona sem vetos Plano Plurianual de 2024-2027

Brasília

O presidente Lula (PT) sancionou nesta quinta-feira (11) o Plano Plurianual (PPA) para o período de 2024 a 2027. O mandatário não vetou nenhum trecho da proposta aprovada pelo Congresso em dezembro.

O plano define diretrizes e metas a serem observadas pela União na elaboração das leis orçamentárias para os próximos anos.

O PPA estabelece indicadores para servirem de parâmetros para a administração pública federal, como redução da taxa de pobreza e queda do desmatamento anual.

O governo fez um processo participativo para a elaboração do PPA, com reuniões em todas as unidades da federação e o lançamento de uma plataforma online para votação do texto.

O Executivo encaminhou o PPA para o Congresso em agosto, que aprovou a matéria em dezembro.