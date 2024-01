Mooca e Bela Vista são os bairros mais procurados para aluguel em SP, diz levantamento

São Paulo

A Mooca, na zona leste, e a Bela Vista, na região central, são os bairros mais procurados por moradores de São Paulo e também por quem planeja se mudar para a capital, que comemora 470 anos nesta quinta-feira (25).

É o que mostra um levantamento do QuintoAndar, com base em mais de 1,2 milhão de informações coletadas entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2023, que aponta as diferenças e semelhanças nas preferências de atuais e futuros locatários da aniversariante.

Uma das maiores diferenças é que a zona leste ganha muita visibilidade entre os já moradores da capital, com a Mooca no topo da lista. Já entre os que planejam se mudar para a cidade, os bairros das zonas sul e oeste, como Moema e Butantã, são que se destacam.

Vista aérea da avenida São João, centro paulistano - Edson Lopes Jr./SECOM

Pedro Capetti, especialista em dados do Grupo QuintoAndar, afirma que as escolhas diferentes podem ser explicadas por uma série de fatores, como perfil da demanda, renda e conhecimento sobre a cidade.

"Normalmente, quem já mora tem preferência por um bairro, mas conhece os adjacentes. Então se não dá [para morar] na Vila Mariana, talvez dê na Saúde, por exemplo, que está um pouco próximo. É um cenário diferente de quem não mora em São Paulo, que quer Pinheiros, mas se cair em Cequeira César, por exemplo, vai achar que está errado."

O levantamento rendeu um ranking dos 20 bairros mais procurados por quem mora na capital e por quem ainda vai morar.

Para delinear as preferências, foram consideradas as informações de todos os usuários que chegaram à etapa de agendamento de visitas a imóveis pelo QuintoAndar. Segundo Capetti, quando chega a este ponto do processo de aluguel, o usuário sinaliza real intenção de morar na propriedade.

Embora haja diferenças entre os bairros preferidos, paulistanos e futuros paulistanos têm algo em comum: a atração pela região central da cidade.

Tanto os residentes atuais quanto os potenciais habitantes incluem quatro bairros do centro em seus respectivos tops 10. É a demanda por morar perto aos eixos de transporte público e aos polos de emprego e com boa infraestrutura e qualidade de vida.

Também estão na mira de ambos Pinheiros e Vila Mariana, com o metro quadrado sendo alugado, em média, por R$ 80 e R$ 60, respectivamente.

Por outro lado, o Butantã, na zona oeste, é o oitavo bairro mais procurado pelas pessoas que não vivem em São Paulo, mas cai para a 17ª posição na lista dos moradores da cidade.

Para o especialista, o motivo é a USP (Universidade de São Paulo), eleita a melhor universidade da América Latina e entre as cem maiores do mundo. Estudantes e profissionais querem morar perto da USP para facilitar a vida acadêmica e profissional e muitos são de fora da capital.

Outro fator que influencia as posições dos bairros nos dois rankings é o custo da locação. Quem conhece melhor a cidade e os benefícios de cada região amplia a busca por um imóvel mais acessível.

De acordo com Capetti, os bairros da zona leste de São Paulo são, em geral, mais baratos do que os da zona oeste e da zona sul, mas menos conhecidos pelos não moradores da capital e, por isso, têm menor procura por este perfil.

Itaquera, por exemplo, é o quarto bairro mais buscado pelos moradores de São Paulo, mas ocupa apenas o 12º lugar na preferência dos não moradores.

O mesmo ocorre com Santana, na zona norte, que é o nono bairro mais procurado pelos moradores de São Paulo por ser tranquilo e ter muitos serviços. Mas na lista dos não residentes está no 18º lugar.

"Pode parecer clichê esse lado bairrista do paulistano, principalmente na zona norte e na zona leste, mas, quando a gente observa essa lista, percebe que talvez ele não seja tão clichê assim."

OS 20 BAIRROS MAIS PROCURADOS POR QUEM MORA EM SÃO PAULO

Mooca Bela Vista Vila Mariana Itaquera Consolação Pinheiros Santa Cecília Tatuapé Santana Liberdade Jabaquara Jardim Paulista Brooklin Moema Ipiranga Cambuci Butantã Centro Ermelino Matarazzo Bosque da Saúde

OS 20 BAIRROS MAIS PROCURADOS POR QUEM NÃO MORA EM SÃO PAULO, MAS DESEJA

Bela Vista Consolação Vila Mariana Pinheiros Mooca Santa Cecília Liberdade Butantã Moema Jardim Paulista Brooklin Itaquera Centro Vila Olímpia Tatuapé Jabaquara Portal do Morumbi Santana Perdizes Cambuci

VANTAGENS E DESVANTAGENS DE MORAR EM SÃO PAULO

Segundo o estudo Morar na cidade de São Paulo, encomendado à MindMiners pelo Grupo OLX, trabalhar e estudar é a principal vantagem de morar na capital paulista.

Em segundo e terceiro lugar estão a facilidade de locomoção e a infraestrutura de serviços.

Já a maior desvantagem apontada pelos entrevistados no levantamento foi segurança (37%). Ainda que satisfeitos com a cidade de modo geral, uma parte significativa disse que gostaria de mudar do bairro que moram hoje por causa da segurança.

A mudança também é desejo dos que querem "morar mais perto de áreas verdes" e "morar mais próximo do trabalho", principalmente porque parte relevante das empresas retornou ao presencial.

A pesquisa ouviu 250 moradores do município, sendo 75% deles nascidos na cidade de São Paulo e 25% vindos de outras localidades.