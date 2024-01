Relógio que levou Schwarzenegger a ser retido tem 'final feliz'

Viena | AFP

Um relógio de luxo colocou Arnold Schwarzenegger em apuros nesta semana, quando ele se esqueceu de declará-lo na alfândega na Alemanha e foi retido no aeroporto de Munique, mas a história teve um "final feliz". O objeto acabou sendo leiloado por US$ 290 mil (R$ 1,4 milhão), anunciou a organização ambientalista do ator nesta sexta-feira (19).

"A aventura alfandegária de Arnold Schwarzenegger teve um final feliz: o relógio mais famoso do mundo foi leiloado por 270 mil euros", afirmou em comunicado nesta sexta-feira (19) a Schwarzenegger Climate Initiative, organização de defesa ambiental criada pelo ator.

Arnold Schwarzenegger participa de evento que teve leilão de relógio que causou sua retenção no aeroporto de Munique - Johann Groder/AFP

O relógio foi leiloado na quinta-feira (18) junto com obras de arte e uma sessão de treino com o famoso fisiculturista, na exclusiva estação de esqui de Kitzbühel, na Áustria, diante de 160 convidados, incluindo o emissário do Clima dos Estados Unidos, John Kerry.

O ator austro-americano, famoso pelos seus sucessos de Hollywood como "O Exterminador do Futuro" e pela sua carreira política como governador da Califórnia, foi o anfitrião da noite em que arrecadou um total de 1,31 milhão de euros (R$ 7 milhões) para projetos ambientais.

Schwarzenegger descreveu seu incidente com a alfândega como uma "experiência selvagem" e fez piadas desagradáveis, de acordo com um vídeo publicado pelo portal de entretenimento americano TMZ.

O ator de 76 anos foi retido na quarta-feira em um aeroporto no sul da Alemanha por não ter declarado o relógio de luxo ao chegar dos Estados Unidos e as autoridades abriram um processo criminal por evasão fiscal.