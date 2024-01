Arnault nomeia filho de 29 anos para ser CEO dos relógios Tag Heuer, Hublot e Zenith

Londres | Financial Times

Frédéric Arnault, filho de Bernard Arnault, foi nomeado CEO da unidade de relógios da LVMH, nesta sexta-feira (5). Frédéric avaliou que a decisão fará com que ele "trabalhe mais próximo" do pai bilionário.

A promoção do jovem de 29 anos será observada de perto como um possível sinal de preparação para a sucessão e também uma indicação de quem está em alta ou em baixa entre os cinco filhos de Arnault, que se espera que um dia sucedam o fundador de 74 anos do grupo de luxo francês.

Frédéric Arnault passa a ser CEO de relógios da LVMH e liderará três marcas do conglomerado - Denis Balibouse - 27.mar.2023 / Reuters

Frédéric, que foi o quarto filho de Arnault a nascer, começará na próxima semana e supervisionará as marcas TAG Heuer, Hublot e Zenith.

"Estarei muito comprometido com os relógios, mas também estarei trabalhando mais de perto com ele (o pai Bernard Arnault) em projetos estratégicos", disse Frédéric ao Financial Times.

"Sucessão não é um assunto que pensamos hoje. Virá no momento certo. E ele é um mestre em timing", acrescentou, referindo-se ao seu pai.

Frédéric se juntou à TAG Heuer, sediada em La Chaux-de-Fonds, Suíça, em 2017, assumindo como CEO três anos depois com o mandato de "elevar o produto e a marca", disse o filho de Arnault, a fim de mover sua posição para um ponto de preço de luxo.

Os filhos de Arnault trabalham em diferentes funções dentro do maior grupo de luxo do mundo, aprendendo sobre o negócio com executivos seniores, que são uma espécie de mentores. Altos executivos têm insistido que um sucessor da família não é garantido.

Delphine, de 48 anos, assumiu como CEO da Dior no ano passado e faz parte do conselho do grupo de moda. Antoine, de 46 anos, recentemente se afastou de seu cargo como CEO da marca de artigos de couro Berluti para liderar a empresa de participações familiares Christian Dior SE, além de ser o chefe de imagem e sustentabilidade do grupo.

Alexandre, de 31 anos, está na joalheria americana Tiffany & Co, enquanto Jean, de 25 anos, comanda a relojoaria na casa de moda e artigos de couro Louis Vuitton.

A LVMH entrou no setor de relojoaria em 1999, comprando a TAG Heuer e a Zenith. Embora moda e artigos de couro continuem sendo a maior contribuição para os 79 bilhões de euros (cerca de R$ 421,61 bilhões) de receita do grupo em 2022, o luxo rígido, que inclui relógios e joias, está se tornando cada vez mais importante —especialmente desde que a empresa comprou a Tiffany em 2021.

As vendas da divisão de relógios e joias do grupo cresceram 5% para 7,9 bilhões de euros (R$ 42,16 bilhões) nos primeiros nove meses do ano passado, uma das divisões de crescimento mais lento do grupo, à medida que a perspectiva econômica incerta prejudicou a demanda por bens de luxo após um boom de vários anos.

Frédéric Arnault disse na entrevista que as três marcas que ele liderará tiveram vendas de cerca de 1,6 bilhão de francos suíços (R$ 9,18 bilhões) no ano passado.