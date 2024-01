Serasa faz campanha voltada para dívida estudantil com descontos de até 93%

São Paulo

A Serasa disponibiliza mais de 6,2 milhões de ofertas para negociação de dívidas com universidades através da sua plataforma. Mais de 2 milhões de inadimplentes podem quitar seus débitos com até 93% de desconto, inclusive com possibilidade de parcelamento.

Segundo pesquisa realizada pelo birô de crédito, 49% dos estudantes com dívidas universitárias trancaram o curso em algum momento por não conseguir acompanhar as mensalidades.

Metade das dívidas atuais está entre R$ 1.000 e R$ 5.000 - Sheremetio/Adobe Stock

As condições especiais de pagamento estão disponíveis no site e aplicativo da Serasa ou em qualquer agência dos Correios.

Ao todo, são 57 instituições parceiras, como as faculdades das redes Estácio, Anhanguera, Pitágoras, Unic, Uniderp, Unime e Unopar.

Veja as universidades que participam do Feirão Limpa Nome da Serasa

Anhanguera Unopar Grupo Estácio AC Camargo Fama Ampli Pitágoras Cesumar Platos Colégio Dom Bosco Pravaler Fama Uniasselvi LFG Unic UMC Uniderp Uninter Unime Unopar

O estudo realizado pela Serasa ouviu 987 alunos endividados com instituições de ensino e apontou que 49% dos entrevistados já trancaram o curso devido a dívidas com as universidades.

Entre os principais motivos para interromper os estudos, o desemprego foi apontado por 31% dos estudantes como principal motivo, seguido pela priorização de outras contas (18%) e redução de renda, (15%).

O Censo do Ensino Superior de 2022 também já havia analisado a desistência de universitários da rede privada, com e sem bolsa do Prouni, e apontou que dificuldades financeiras, junto a ensino médio fraco e desilusão, causam desistência em universidades.

De acordo com levantamento da Serasa, 43% dos estudantes endividados desejam quitar a dívida para retomar os estudos, e outros 40% só pretendem liquidar a dívida para se livrar das pendências e limpar o nome. Metade (51%) das dívidas atuais está entre R$ 1.000 e R$ 5.000.