Custo dos navios de carga dispara até 173% por causa de conflito no Mar Vermelho; veja mapa

Bloomberg

As taxas de envio de contêineres de curto prazo entre a Ásia, a Europa e os Estados Unidos estão aumentando devido à redução da capacidade causada pelas ameaças às embarcações de carga no Mar Vermelho.

A taxa pontual para o transporte de mercadorias em um contêiner de 40 pés da Ásia para o norte da Europa agora ultrapassa os US$ 4.000, um aumento de 173% em relação ao período anterior aos desvios iniciados em meados de dezembro. A informação é da Freightos.com, uma plataforma de reserva e pagamento de carga, divulgada na última quarta-feira (3).

Ataques a navios no Mar Vermelho - EPA

O custo para transportar mercadorias da Ásia para o Mediterrâneo aumentou para US$ 5.175, de acordo com a Freightos, segundo a qual algumas transportadoras anunciaram preços acima de US$ 6.000 para essa rota a partir de meados de janeiro. As tarifas da Ásia para a costa leste da América do Norte subiram 55%, para US$ 3.900 por um contêiner de 40 pés.

Os serviços da Ásia para o norte da Europa e para o Mediterrâneo custam agora mais do que o dobro dos níveis de janeiro de 2019, mas ainda estão bem abaixo dos picos durante a pandemia de Covid-19, disse Judah Levine, chefe de pesquisa da Freightos.

Um indicador separado das taxas de contêineres pontuais divulgado na última quinta-feira (4) também mostrou um aumento. De acordo com o Drewry World Container Index, as taxas da China para a Europa mais do que dobraram desde 21 de dezembro, e as de Xangai para Los Angeles aumentaram 30%.

As companhias de navegação aumentam seus preços quando a capacidade está sobrecarregada e adicionam sobretaxas pelo tempo extra que leva para entregar as mercadorias e durante períodos mais movimentados do ano.

"A demanda pode estar aumentando à medida que os remetentes começam a antecipar o transporte de volumes para compensar os tempos de trânsito mais longos e se preparar para o feriado do Ano Novo Lunar na China no início de fevereiro", disse Levine em um post no blog. "Isso poderia aumentar o risco de congestão".

A disparada das taxas faz parte das consequências de uma desaceleração no tráfego do Canal de Suez, que caiu mais de um quarto nos últimos dias, à medida que as embarcações tomam rotas mais longas para evitar ataques de mísseis dos militantes Houthi, apoiados pelo Irã, no Iêmen.

Os Houthi afirmam estar atacando qualquer embarcação que tenha conexão com Israel, embora essas supostas ligações estejam cada vez mais tênues.

Enquanto isso, explosões perto do túmulo do comandante iraniano Qassem Soleimani, que mataram quase 100 pessoas, ameaçam ampliar o conflito no Oriente Médio. Teerã disse que os ataques foram realizados para punir sua postura em relação a Israel, embora os EUA tenham afirmado que nem Israel nem eles próprios estavam envolvidos.

Nos 10 dias até 2 de janeiro, o trânsito pelo Canal de Suez diminuiu 28% em relação ao ano anterior, de acordo com dados divulgados na quarta-feira pela plataforma PortWatch do FMI (Fundo Monetário Internacional), produzida em parceria com a Universidade de Oxford. Isso é condizente a 3,1% do comércio global que está sendo desviado do Mar Vermelho, de acordo com os dados.

O FMI classificou o Mar Vermelho como uma rota de navegação "sistemicamente importante" que lida com mais de 19.000 embarcações por ano. A redução do tráfego tem sido observada desde 16 de dezembro, disse a instituição sediada em Washington em uma nota.

Para os proprietários de carga que veem seus custos de frete aumentarem, o risco é que as taxas pontuais permaneçam elevadas e os deixem com menos poder de negociação quando estiverem negociando contratos de longo prazo, que normalmente ocorrem entre março e maio. A maioria das mercadorias oceânicas é movida com base nas taxas estabelecidas nesses contratos.

E o impacto vai além do setor de contêineres.

Os mercados de petroleiros também viram algumas altas, escreveu a corretora de navios Braemar em um relatório de pesquisa, principalmente para embarcações que transportam combustíveis refinados, como gasolina e diesel.

Os ganhos para navios que transportam combustíveis refinados do Mediterrâneo para o Japão via canal subiram de cerca de US$ 8.000 por dia no início de dezembro para US$ 26.000 esta semana.

"Qualquer rota envolvendo o Mar Vermelho está aquecida", disseram os analistas da Braemar.