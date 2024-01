Uniqlo processa Shein por suposta cópia de sua popular bolsa de ombro Round Mini

Bloomberg



A Uniqlo, que faz parte da Fast Retailing Co., entrou com uma ação no Japão, acusando a varejista chinesa de copiar sua bolsa de ombro Round Mini.

A Fast Retailing afirmou em um comunicado divulgado nesta terça-feira (16) que as entidades que operam a marca Shein devem interromper imediatamente a venda de "produtos de imitação" e compensar pelos danos.

Mulher passa por uma vitrine de bolsas em uma loja de varejo Uniqlo, em Tóquio - Richard A. Brooks/AFP

A bolsa, vendida por cerca de 1.500 ienes (R$ 49,50) no Japão, tornou-se um sucesso global, com a Uniqlo alertando os consumidores sobre falsificações e produtos similares sendo vendidos online.

Com a ação, a Fast Retailing se junta à rival Hennes & Mauritz AB ao processar a Shein por violação de direitos autorais em Hong Kong, onde o litígio visando mitigar a ameaça representada pela rival chinesa está em andamento desde 2021.

Representantes da Shein, que foi fundada na China e agora está sediada em Cingapura, não responderam imediatamente aos pedidos de comentário da reportagem. A Uniqlo entrou com a ação contra a Roadget Business Pte, Fashion Choice Pte. e Shein Japan Co. em 28 de dezembro no Tribunal Distrital de Tóquio.

"A empresa entrou com essa reclamação porque determinou que a forma dos produtos de imitação vendidos pela Shein se assemelha de perto à de seu próprio produto", disse a Fast Retailing no comunicado.

"A venda dos produtos de imitação pela Shein prejudica significativamente o alto nível de confiança dos clientes na qualidade da marca Uniqlo e de seus produtos", completa.