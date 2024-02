Londres

Eu sei que isso soa herético. Mas se eu tivesse um filho trabalhando na Ernst & Young ou no Bank of America que estivesse sendo instruído a comparecer com mais frequência, eu ficaria ao lado dos chefes. Embora a geração mais jovem seja a mais propensa a exigir o trabalho em casa, receio que eles também sejam os mais prejudicados por isso.

Nos últimos dois anos, tenho ouvido histórias de pessoas na faixa dos 20 anos sobre o tédio, solidão e frustração de estágios e empregos exclusivamente ou principalmente online. Um rapaz estava emocionado por entrar para o serviço público. Ele tinha sido o primeiro de sua família a ir para a universidade, e seus pais orgulhosos, mas pobres, compraram um terno para ele. Mas no primeiro dia, seu gerente disse a ele para se vestir de forma mais casual —e comparecer apenas dois dias por semana. Sua empolgação diminuiu.

A flexibilidade pode ser uma bênção se você é pai. Mas se você está apenas começando, seus benefícios são menos claros. Não estou incentivando o retorno total à rotina presencial. Mas me preocupo que um número alarmante de pessoas na faixa dos 20 e 30 anos nunca tenha trabalhado em tempo integral em um ambiente de escritório. Uma pesquisa nos EUA em outubro de 2022 constatou que 82% da Geração Z estavam nessa situação —muitos temendo que lhes faltassem habilidades como resultado. Eles provavelmente estavam certos.

Um novo estudo confirma a ideia antiquada de que sentar com colegas em um prédio pode melhorar habilidades e satisfação no trabalho. Engenheiros juniores de tecnologia escreveram mais código em casa, mas receberam muito menos feedback, especialmente se eram mulheres. No escritório, eles tinham mentoria e conselhos, o que os tornava menos propensos a desistir.

Os seres humanos são seres sociais; queremos sentir que pertencemos a algum lugar. Interagimos em parte por meio das pistas não verbais que as telas de computador obscurecem. Aqueles de nós que tiveram sucesso no Zoom durante a pandemia já conheciam e confiavam em nossos colegas e tinham uma boa ideia de como nossas organizações funcionavam. Os novos contratados não têm essa base —e um estudo da Microsoft descobriu que funcionários que trabalham remotamente têm menos probabilidade de entrar em contato com novos membros da equipe.

Os gurus que afirmam que trabalhar em casa é melhor para a saúde mental podem estar subestimando o quão frágeis as pessoas podem se sentir se não puderem trocar ideias informalmente, compartilhar preocupações de forma discreta ou ouvir colegas discutindo os altos e baixos normais da vida profissional.

Ainda há uma diferença de opinião entre os funcionários que afirmam ser mais produtivos em casa, em parte porque reduziram o tempo de deslocamento, e os chefes que temem que a ética de trabalho e a cultura estejam sendo degradadas. É fácil acusar os líderes empresariais de presentismo impulsivo. Mas eles podem ser os melhores juízes de como as pessoas estão se saindo.

Na Índia, um teste fascinante descobriu que os trabalhadores que foram designados aleatoriamente para trabalhar em casa eram 18% menos produtivos do que seus colegas, levando mais tempo para concluir tarefas ou fazendo menos. Embora os locais de trabalho possam ser distrativos —o professor Nicholas Bloom, de Stanford, descreveu memoravelmente um trabalhador sendo enlouquecido por um colega cortando as unhas dos pés em uma cabine adjacente— muitos "lares" são apartamentos apertados com campainhas tocando e máquinas de lavar apitando.

Executivos seniores com casas luxuosas são em parte culpados. Enquanto a Ernst & Young está sendo criticada por monitorar com que frequência seus funcionários passam pelas catracas do escritório, e o Bank of America por escrever "cartilhas educativas" para seus funcionários, muitas outras organizações têm gerentes seniores que não se importam em viajar às segundas e sextas-feiras. Eles estão deixando de ser modelos para uma geração mais jovem que no passado se beneficiaria de uma conversa rápida no elevador ou de observar colegas experientes com clientes. Na maioria dos setores, grande parte do trabalho sênior envolve relacionamentos presenciais. No entanto, alguns membros da Geração Z relatam relutância até mesmo em pegar o telefone ou falar diretamente com as pessoas.

Muitos estudos acadêmicos mostram que o trabalho híbrido tem um impacto zero ou ligeiramente positivo no desempenho. E alguns empregadores estão satisfeitos com suas próprias estruturas híbridas rigorosamente gerenciadas. Os estudos de produtividade, porém, tendem a avaliar a produção de curto prazo em vez do desenvolvimento de atributos de longo prazo, como resistência ao trabalho, criatividade ou habilidades de comunicação.

Infelizmente, aqueles que mais apoiam o trabalho remoto são os jovens. No entanto, eles também são os mais propensos a serem negligenciados —e perder oportunidades de promoção— se não estiverem fisicamente presentes. Já é difícil fazer sua voz ser ouvida em uma reunião híbrida se você está na tela e os outros estão na sala; e os mais jovens podem encontrar isso especialmente difícil. É mais difícil encontrar um mentor se você não está no prédio. E depois que uma sessão online termina, é provável que os outros no escritório continuem a conversa.

Os sites de orientação profissional não mencionam nada disso. Eles incentivam as pessoas a insistirem em horários flexíveis, "defenderem a si mesmas" e priorizarem o bem-estar —com a suposição de que o bem-estar é melhorado ao passear com seu cachorro durante o lockdown, e não ao atender uma ligação. Eles não mencionam o que me assustaria se eu estivesse na casa dos vinte anos: quanto menos seu chefe te vê, mais provável é que ele ou ela te substitua por alguém mais barato de um país totalmente diferente. O trabalho remoto, afinal, é um mercado global.

A ideia de que o trabalho remoto é libertador é uma posição privilegiada a se tomar. Isso nem sempre é verdade para os jovens presos em apartamentos solitários, se perguntando onde se encaixam. Muitos estudantes que saíram da universidade nos últimos anos já haviam sido deixados muito à própria sorte, mesmo após os lockdowns, com greves de professores e aulas e exames continuando online.

À medida que o mercado de trabalho esfria, líderes que insistem que os funcionários venham com mais frequência —e que eles próprios compareçam— podem estar fazendo um favor para muitos deles.