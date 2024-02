Americano admite insider trading após ouvir conversa de esposa em home office e lucrar US$ 1,8 milhão

São Paulo

Você confia na sua companhia de home office?

Um americano lucrou US$ 1,76 milhão (R$ 8,76 milhões) após ter bisbilhotado uma ligação de trabalho remoto de sua esposa, uma executiva da petroleira BP, em que ela tratava sobre a aquisição da companhia de postos de gasolina TravelCenters of America.



Na semana passada, ele admitiu à SEC (CVM americana) ter cometido insider trading –como é chamado o uso indevido de informação privilegiada no mercado de capitais.



Além de devolver o lucro obtido na operação, ele pode ser multado em até US$ 250 mil e ser condenado a até cinco anos de prisão em julgamento marcado para maio.

Americano disse que fez operação para que esposa não trabalhasse tanto - phpetrunina14 - stock.adobe.com



Entenda: Tyler Loudon, 42, começou a comprar ações da TravelCenters em dezembro de 2022, após ter liquidado todos os investimentos que tinha.

Em um período de cerca de um mês, ele comprou 46.450 papéis da companhia –tudo sem o conhecimento da esposa, que era uma executiva da área de fusões e aquisições da BP.

O acordo entre as companhias foi anunciado em fevereiro de 2023, e as ações da TravelCenters dispararam 70%.

Loudon rapidamente vendeu todos os papéis que tinha e embolsou o lucro, de acordo com as autoridades.

Ele só confessou à esposa o que havia feito dois meses depois, época em que advogados da BP pediram a ela o endereço residencial e informações pessoais.

O que ele disse à esposa? Que ele tentava ganhar dinheiro para que ela não precisasse trabalhar tanto, de acordo com a SEC.



A executiva imediatamente informou seus superiores sobre a movimentação financeira de seu marido e cortou qualquer tipo de contato com ele.



↳ Não adiantou: ela foi colocada em licença administrativa e depois demitida, mesmo sem a empresa ter encontrado provas de que ela vazou conscientemente a aquisição ou sabia sobre as negociações de seu marido.



Sem dinheiro e sem esposa. A ex-executiva da BP também entrou com o pedido do divórcio em junho, conforme os documentos da SEC.



Em nota à CNN, o advogado de Loudon disse que ele "cometeu um grave erro de julgamento, pelo qual lamenta profundamente e assume total responsabilidade".

'Nova Americanas' nasce com prejuízo de R$ 4,6 bi em 9 meses

A Americanas registrou prejuízo líquido de R$ 4,6 bilhões nos primeiros nove meses do ano passado, num recuo de 23,5% frente às perdas de R$ 6 bilhões registradas no mesmo intervalo de 2022.



O balanço dos três primeiros trimestres foi divulgado pela varejista nesta segunda, após ter sido adiado por três vezes.



Também ontem a Justiça homologou o plano de recuperação judicial da companhia. Ele havia sido aprovado pela maioria dos credores em 19 de dezembro do ano passado.



Os destaques do balanço:



↳ O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização), que mede a geração de caixa, foi negativo em R$ 1,56 bilhão, contra R$ 1,28 bilhão negativo um ano antes;



↳ A Americanas demitiu um quarto da equipe desde janeiro, o que reduziu seu quadro de 43.123 colaboradores para 32.688;



↳ Foram fechados 132 pontos de venda de janeiro do ano passado até agora, o que representa cerca de uma loja encerrada a cada três dias;



↳ As vendas no canal digital somaram R$ 4,8 bilhões nos primeiros nove meses do ano passado, um tombo de 77% em relação ao mesmo período do ano anterior; nas lojas físicas, foram R$ 9,2 bilhões, num recuo de 4,4%.



"Nova Americanas": esse é o fator apontado pelo CEO Leonardo Coelho para justificar o tombo nas vendas online.

Desde o ano passado a empresa passou a priorizar o canal físico, com uma operação mais enxuta e voltada a produtos de conveniência, como guloseimas, itens de limpeza e brinquedos.

As vendas de mercadorias com tíquete mais alto ficaram para o online e por meio dos "sellers", vendedores terceiros responsáveis pelo produto e pela entrega.

A varejista entra nesse caso apenas como uma vitrine.

Também faz parte do plano o fechamento de mais 80 lojas e a venda da rede de hortifrútis Natural da Terral, Único (franquias de Puket e Imaginarium) e até da fintech Ame Digital.

Como mãe e filho ajudaram a revelar fraude na Wirecard

O escândalo que levou a fintech alemã de pagamentos Wirecard à falência teve uma importante participação de um funcionário e sua mãe.



A história foi contada pelo serviço de notícias global da agência BBC.



Relembre: a Wirecard chegou a ser avaliada em 24 bilhões de euros, mas a revelação de fraudes contábeis fez a empresa se tornar a primeira do índice acionário alemão DAX a declarar insolvência.



O esquema envolvia um processo em que a companhia vendia ativos para uma companhia laranja e em seguida os recomprava. A manobra inflava artificialmente os indicadores financeiros da fintech.



Qual a participação do filho na revelação? Pav Gill assumiu em 2017 o cargo de chefe do departamento jurídico da região Ásia-Pacífico na Wirecard, baseado em Singapura.



Não demorou muito para que um colega o abordasse relatando acusações sérias, como a de que um diretor financeiro da Wirecard explicava a funcionários como cometer fraudes.



Gill informou à matriz na Alemanha sobre o ocorrido e foi incumbido de levar adiante uma investigação, que envolvia acesso a documentos do diretor envolvido nas acusações.



Quando encaminhou os indícios de fraudes à companhia, com boletos falsos emitidos por empresas laranja nas Filipinas, a empresa pouco fez e passou a pressionar Gill.



É aí que entra o papel de Sokhbir, a mãe dele. Ela procurou vários jornalistas para contar o que estava acontecendo na empresa e foi encaminhada a Dan McCrum, repórter do Financial Times que já investigava a Wirecard.



Como resultado da apuração jornalística e das informações fornecidas por Pav, a Wirecard teve que permitir uma auditoria nas suas contas, que encontrou um rombo de US$ 2 bilhões.

Os papéis da empresa despencaram 99% e um tempo depois ela foi à falência.

Hoje, Markus Braun, ex-CEO, aguarda julgamento na Alemanha acusado de fraude, quebra de confiança e manipulação contábil. Ele afirma que é inocente e que também foi vítima de fraude.



Jan Marsalek, ex-chefe de operações, desapareceu um dia após o colapso da empresa. A pedido da Alemanha, a Interpol emitiu um aviso vermelho para a sua prisão em agosto de 2020.