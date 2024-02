Bolsa recua e dólar sobe para R$ 4,98 após dados do IPCA

São Paulo

O dólar abriu em alta ante o real nesta quinta-feira (8). Às 10h47, a moeda americana sobe 0,24%, a R$ 4,9799. Já o Ibovespa cai 0,15%, a 129.744 pontos.

Investidores repercutem o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) de janeiro. A inflação oficial do Brasil desacelerou para 0,42% após marcar 0,56% em dezembro, segundo dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta manhã.

A expectativa de analistas consultados pela agência Bloomberg era de uma variação menor, de 0,34%, no primeiro mês deste ano.

"De forma geral, a inflação segue controlada, mas há alguns sinais de alerta; a composição do IPCA teve uma leve piora qualitativa", disse Gustavo Sung , economista-chefe da Suno Research. "Para a política monetária, esse dado não deve alterar o plano de voo já anunciado pelo Banco Central, de cortes de 0,5 ponto percentual nas próximas reuniões."

Painel eletrônico de cotações da B3, em 6 de julho de 2023 - Amanda Perobelli/REUTERS

Participantes do mercado têm dito que a perspectiva de manutenção do ritmo de afrouxamento monetário pelo BC, sem espaço para aceleração dos cortes, pode jogar a favor do real, uma vez que, desta forma, a Selic permanecerá em nível restritivo por um bom tempo, apesar da flexibilização.

Juros altos no Brasil tornam o real mais atraente para uso em estratégias de "carry trade", que consistem na tomada de empréstimo em país de taxas baixas e investimento desse dinheiro em praças mais rentáveis.

Outro ponto de atenção no mercado é a posição de membros do Fed (banco central dos EUA) sobre o corte nos juros americanos.

Na véspera, autoridades do Fed reforçaram que são necessários mais dados para haver certeza sobre a trajetória da inflação e espaço para cortes de juros.

Recentemente, após sinais mais cautelosos dos membros do Fed, incluindo o chair Jerome Powell, e dados de emprego norte-americanos mais fortes do que o esperado, operadores de futuros dos juros dos EUA reduziram as apostas de que o início do afrouxamento monetário seria em março. Isso por sua vez, tem fortalecido o dólar globalmente.

Na quarta (7), a moeda norte-americana fechou com alta de 0,11%, cotada aos R$ 4,967. A sessão de quarta-feira foi de relativa estabilidade, conforme operadores esperavam mais informações sobre a política monetária do Fed (Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos) para mudar de posição.

Adriana Kugler, diretora da autoridade monetária, afirmou que está "otimista" quanto à queda da inflação, mas que os formuladores de políticas precisam ter mais certeza de que a trajetória se confirma antes de reduzir os juros.

"Permanecerei focada no lado da inflação de nosso mandato duplo até que esteja confiante de que a inflação está retornando de forma duradoura à nossa meta de 2%", disse Kugler em seu primeiro discurso sobre política monetária desde que entrou para a diretoria do Fed em Washington, em setembro.

Os recados não trouxeram grandes novidades, e a sessão acompanhou o noticiário externo, onde a moeda norte-americana apresentava sinais mistos.

Já no mercado acionário, a Bolsa fechou em queda de 0,36%, aos 129.952,56 pontos, puxada pelo derretimento de 15,66% dos papéis do Bradesco após a divulgação do balanço de 2023 frustrar investidores.

O banco anunciou um lucro líquido recorrente de R$ 16,297 bilhões em 2023. O número é 21,2% menor que o registrado em 2022, quando o resultado da companhia também encolheu 21%, para R$ 20,7 bilhões, e também veio abaixo das estimativas do mercado, de R$ 18,09 bilhões. O Bradesco perdeu R$ 24,1 bilhões em valor de mercado no pregão.

O Itaú também fechou em baixa, a 0,72%. O movimento reverteu parte dos ganhos de terça-feira, quando anunciou lucro líquido de R$ 35,6 bilhões no último ano em balanço corporativo.

Entre as altas de quarta-feira, destaque para Petrobras (0,95%) e Vale (0,19%), as duas empresas de maior peso no Ibovespa.

A petroleira avançou depois que o presidente da estatal, Jean Paul Prates, afirmou planejar investir mais de US$ 100 bilhões na exploração e produção offshore. Segundo disse ao Financial Times, o foco no negócio principal da petrolífera será mantido. A valorização do barril do petróleo tipo Brent no exterior também ajudou a impulsionar as ações da Petrobras e de pares do setor.

Já a Vale surfou na alta dos futuros do minério de ferro na China, depois que Pequim sinalizou que as autoridades estão intensificando esforços para apoiar os mercados.

Lideraram as altas Petz (9,49%), Locaweb (4,95%), Atacadão (4,39%) e Casas Bahia (4,35%).

(Com Reuters)