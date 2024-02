Buffett diz que a era do 'ganho impressionante' acabou ao anunciar lucro recorde

São Paulo

O megainvestidor Warren Buffett afirmou neste sábado (24) que a era do "ganho impressionante" de dinheiro com investimentos acabou.

A análise foi feita em carta divulgada junto com o balanço que apontou lucro recorde do grupo Berkshire Hathaway no quarto trimestre de 2023, com US$ 8,48 bilhões, superando os US$ 6,63 bilhões no mesmo período do ano anterior.

Warren Buffett relata que Berkshire obteve recorde na reserva de caixa - Rick Wilking - 03.mai.2015 / Reuters

Ao divulgar os resultados, Buffett avaliou que a fartura está encerrada. "Restam apenas algumas empresas neste país capazes de realmente fazer a diferença na Berkshire, e elas foram exaustivamente analisadas por nós e por outros", disse o bilionário de 93 anos, em sua carta anual aos acionistas.

Fora os EUA, não vemos outras opções que sejam significativas para a Berkshire alocar o seu capital. No geral, não temos possibilidade de desempenho impressionante

Apesar de intensificar as aquisições nos últimos anos, a Berkshire ainda lutou para encontrar muitos dos grandes negócios que valorizaram a imagem de Buffett, deixando-o com mais dinheiro do que ele e seus investidores poderiam alcançar rapidamente.

Depois de se manter afastado durante a pandemia, ele comprou ações da petrolífera Occidental, adquiriu o operador de paradas de caminhões Pilot Flying J e fechou um acordo de US$ 11,6 bilhões para comprar o conglomerado de seguros Alleghany. O investidor também aumentou a participação da Berkshire em cinco casas comerciais do Japão no ano passado, depois que seus lucros dispararam.

"Por um tempo, tivemos uma abundância de candidatos para avaliar. Se eu perdesse um —e perdi muitos—, outro sempre surgia. Esses dias ficaram para trás há muito tempo", afirmou Buffett na carta,

A Berkshire também continuou a recorrer a recompras de ações diante do que avaliou como escassez de alternativas atraentes, dizendo que as medidas beneficiam os acionistas. A empresa gastou US$ 2,2 bilhões em recompras no quarto trimestre, elevando o total do ano para cerca de US$ 9,2 bilhões.

Desta forma, a empresa atingiu o lucro recorde no último trimestre de 2023, ajudado por um aumento nos lucros de subscrição de seguros e renda de investimentos devido a taxas de juros mais altas e clima mais ameno.

Ao mesmo tempo, a Berkshire também reportou que seu dinheiro em caixa atingiu um novo recorde, com US$ 167,6 bilhões no quarto trimestre de 2023.

Em 2024, o conglomerado comandado por Buffett já divulgou uma reestruturação de seus investimentos, aumentando sua participação na petrolífera Chevron, reduziu na Apple e vendendo todas as ações que tinha na brasileira Stone, além de outras três empresas.

"Período incrível"

Os lucros da Berkshire são sempre observados de perto como um referência para a saúde econômica dos EUA por causa da natureza expansiva de seus negócios —que vão desde a ferrovia BNSF, Geico e a sorveteria Dairy Queen. Isso também torna a empresa particularmente suscetível a taxas de juros mais altas, que podem reduzir a demanda, e Buffett alertou em maio do ano passado que os lucros na maioria de suas operações cairiam em 2023, à medida que um "período incrível" para a economia dos EUA se encerrava.

A empresa disse que os lucros operacionais em ferrovias caíram para US$ 1,36 bilhão no trimestre, em comparação com US$ 1,47 bilhão no mesmo período do ano anterior. Os lucros operacionais de serviços públicos e energia reduziram de US$ 739 milhões para US$ 632 milhões.

Esta é a primeira vez que a Berkshire divulga o balanço desde a morte de Charlie Munger, vice-presidente da Berkshire e considerado o seu braço-direito, aos 99 anos no final de novembro. Buffett dedicou grande parte da carta a elogiar o papel de Munger na criação da empresa em expansão.

A empresa comunicou que os lucros operacionais de subscrição de seguros saltaram para US$ 848 milhões no período, ante US$ 160 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. A unidade Geico da empresa registrou lucros de subscrição pré-impostos de US$ 3,64 bilhões no ano inteiro, em comparação com prejuízo em 2022, depois de aumentar as recompensas e receber menos sinistros.

"Nossos negócios de seguros tiveram um desempenho excepcional no ano passado, estabelecendo recordes em vendas e lucros de subscrição", disse Buffett na carta aos acionistas. "Temos muito espaço para crescer."

Incluindo investimentos e derivativos, a Berkshire registrou US$ 37,6 bilhões de lucro líquido no trimestre, mais do que no ano anterior, ajudado por taxas de juros mais altas. A Berkshire frequentemente recomenda que os investidores ignorem ganhos ou perdas de investimento, que estão ligados a regras contábeis, dizendo que podem ser enganosos.

Desde 1964, as ações da Berkshire tiveram um retorno de 4.400.000%, superando em muito o ganho de 31.233% do índice de referência S&P 500, na Bolsa de Nova York.