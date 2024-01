Warren Buffett é hoje o mais reconhecido investidor no mundo. Quando ele fala, todos param para escutar e tentam extrair algum conhecimento que possa ser aplicado. Destes, os mais relevantes não são sobre a compra e venda de ativos que ele fez. Isto ninguém conseguiria replicar. Talvez nem ele mesmo se pudesse voltar no tempo.

Entretanto, alguns ensinamentos em finanças e até mesmo para a vida pessoal podem ser empregados e sem dúvida podem trazer bons resultados ou servir de alerta.

Vi neste fim de semana um deles no livro A Primer for Investment Trustees. Aproveitando, esse livro e alguns outros da coleção do CFA Institute são gratuitos e podem ser baixados na internet.

A frase se encontra no capítulo introdutório. Buffett disse:

Como diz o ditado, o que o sábio faz no início, o tolo faz no fim.

Essa frase nos leva a refletir se hoje estamos sendo sábios ou estamos adiando e seremos os tolos no futuro. Pode ser pensada para vários aspectos nos investimentos.

Quantas vezes você já não pensou: se eu tivesse analisado melhor, não teria entrado neste investimento ou já teria saído. Se eu tivesse planejado melhor, estaria em uma situação melhor hoje. Se eu tivesse poupado mais, estaria com minha aposentadoria garantida.

Tinha lido essa frase no fim de semana ao voltar a folhear este livro. Entretanto, relembrei hoje quando falei com um investidor.

Ele tinha 60 anos, pensava em se aposentar em breve, mas não tinha acumulado quase qualquer patrimônio financeiro. Ele tinha uma casa. Praticamente, esse era seu patrimônio.

Antes que me critiquem, sua situação não era consequência de ter ganhado pouco durante sua carreira. Tem uma renda de R$ 40 mil mensais.

Ele gastou praticamente tudo o que ganhou. Essa foi a razão.

O que adianta você ter um grande imóvel se você não consegue manter ele na aposentadoria?

Tenho certeza de que aqueles que estão lendo esta coluna são sábios. Entretanto, precisa também se comportar como sábio.

Assim, reflita se você está fazendo tudo o que poderia fazer agora em sua vida financeira, de forma que não se comporte como o tolo que só para e pondera quando o futuro vira presente.

Talvez você se pergunte: "mas o que eu deveria fazer agora?"

Ontem falei sobre a metodologia PDCA. O primeiro passo é planejar.

Portanto, sua primeira tarefa deve ser fazer um planejamento financeiro.

Comece com um plano simples e evolua com o tempo a medida em que vai colocando em prática o planejamento e vai seguindo a iteração do PDCA.

Talvez você se pergunte: "mas o que deveria conter em meu planejamento financeiro?"

Nos próximos artigos vou esclarecer um pouco mais sobre os aspectos básicos que você deveria considerar em seu planejamento financeiro.

