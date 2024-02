Casino retira Pão de Açúcar e Assaí de balanço e fala em 'atividades abandonadas'

Paris | AFP

Em processo de reestruturação de sua dívida, o grupo francês Casino apresentou nesta quarta-feira (28) os seus resultados de 2023 e não incluiu, pela primeira vez, as atividades na América Latina que cedeu progressivamente.

Entre os ativos estão as redes de supermercados Pão de Açúcar e Assaí. Outro grupo deixado fora foi o colombiano Éxito. No balanço, o Casino menciona o faturamento e os resultados na América Latina como "atividades abandonadas".

No comunicado, o grupo francês indica que vendeu toda a sua participação no Assaí. No total, o Casino se desfez de 1,4 bilhões de euros (US$ 1,5 bilhões ou R$ 7,45 bilhões) em ativos em 2003, e mais 1,7 bilhões de euros (R$ 9,14 bilhões) neste ano.

O conglomerado reportou perda de 5,7 bilhões de euros (R$ 30,3 bilhões) em 2023, devido principalmente a dificuldades em seus supermercados cedidos em grande parte a seus rivais.

A receita do grupo em 2023 foi de quase 9 bilhões de euros (R$ 42,49 bilhões), uma queda de 4,7% em relação a 2022, sendo que o número inclui apenas as atividades na França.

Na segunda-feira, a justiça francesa validou o plano de recuperação da empresa, que prevê reduzir sua dívida e que o consórcio liderado pelo bilionário tcheco Daniel Kretinsky assuma o controle nas próximas semanas.

O tribunal comercial de Paris avaliou em sua decisão a dívida do grupo em quase 8 bilhões de euros (R$ 42,97 bilhões) em 2023.

A reestruturação do Casino resultará na eliminação de cerca de 5 bilhões de euros de dívida.

No final de 2022, o grupo contava com 200 mil funcionários, sendo que três quartos deles na América Latina, onde registrava grande parte de sua faturamento. Mas para reduzir sua dívida, cedeu progressivamente seus ativos nesta região.

Além do grupo Assaí em 2023, a empresa anunciou no final de janeiro que obteve 400 milhões de dólares com a venda de suas ações no Grupo Éxito, presente na Colômbia, Uruguai e Argentina, ao salvadorenho Grupo Calleja.

E agora espera que o GPA inicie uma ampliação de capital, que implicaria em uma "diluição" da participação do Casino e a perda do controle da empresa brasileira, precisa o comunicado.