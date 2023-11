Comento seu Dinheiro: nova série da Folha analisa estratégias de investimento

São Paulo

CDI, renda fixa ou CDB? LCI ou LCA? Títulos do Tesouro Direto? Criptomoeda? Imóvel? Ou fundo imobiliário? Poupança vale a pena? E as ações mais indicadas? Compensam os riscos?

Não é simples navegar pelo mundo dos investimentos e escolher a maneira ideal de fazer o nosso dinheiro render, seja com um objetivo definido —como comprar um imóvel ou um carro —seja para fazer o sempre necessário "pé de meia".

Na série Comento seu Dinheiro, Michael Viriato, autor do blog De Grão Em Grão e sócio fundador da Casa do Investidor, vai analisar as opções feitas pelos leitores, com base em seu perfil específico e em seus objetivos.

No primeiro episódio, ele fala das escolhas do leitor Fernando, 62, que pretende se aposentar daqui a três anos.

Viriato tem mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro e foi professor de finanças do Insper, da USP e da FGV nos últimos 15 anos. É mestre em modelagem matemática em finanças, tem MBA executivo em finanças e doutorado em otimização de carteira de investimentos. Possui as certificações financeiras CFA e CFP.

Os comentários do assessor de investimentos serão publicados às segundas-feiras no site da Folha.

