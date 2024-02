Copom vê progresso relevante na inflação, mas cenário internacional impõe cautela

Brasília | Reuters

O Copom (Comitê de Política Monetária) do BC (Banco Central) avaliou, na ata da sua última reunião, que o cenário doméstico tem evoluído como o esperado pelo BC, com um progresso desinflacionário relevante, mas que a incerteza internacional prescreve cautela à política monetária, frisando que ainda há um longo caminho a percorrer no retorno da inflação à meta.

No documento divulgado nesta terça-feira (6), o comitê reiterou que a desancoragem das expectativas de inflação são um fator de preocupação que requer uma atuação firme da autoridade monetária.

Integrantes do Copom se reúnem para debater taxa de juros - Divulgação/BCB

O colegiado destacou, ainda, que já se observa a transmissão do ciclo de afrouxamento monetário iniciado em agosto do ano passado para o mercado de crédito, com aumento de concessões e redução de taxas, assim como um maior dinamismo no mercado de capitais.

Na última quarta-feira (31), o Copom anunciou a quinta redução consecutiva de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros, que foi a 11,25% ao ano, menor patamar desde março de 2022. Na ata, o colegiado repetiu que antevê cortes da mesma magnitude nas próximas reuniões.