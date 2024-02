Disney anuncia investimento de US$ 1,5 bilhão na Epic Games, dona do 'Fortnite'

São Paulo

Darth Vader e Capitã Marvel no 'Fortnite'

A Disney anunciou na quarta (7) a compra de uma fatia da Epic Games, produtora do popular jogo "Fortnite", por US$ 1,5 bilhão (R$ 7,46 bilhões).



O acordo envolve o licenciamento de personagens e histórias das franquias da Disney, como "Marvel", "Star Wars", "Pixar" e "Avatar" para dentro do universo do jogo.



As ações da Disney dispararam 11,50% nesta quinta, na esteira dos anúncios do investimento e do balanço da companhia, que trouxe resultados acima das expectativas do mercado.



A estratégia da Disney: além de aumentar a fatia na Epic, ela amplia o alcance de seus personagens a um público engajado e que não necessariamente consome seus filmes.

É uma forma de surfar na popularidade dos games sem assumir o risco de gastar com a produção de jogos que podem ser impopulares.

Para a Epic, o investimento também faz sentido para além da grana. A produtora pode desenvolver novas histórias dentro do "Fortnite", afastando o temor de que o jogo fique repetitivo e perca usuários.

Logo da Disney na Bolsa de Nova York (Nyse); ações da empresa subiram 11% na quinta (8) - Brendan McDermid/REUTERS



Em números:

100 milhões de usuários ativos tinha o "Fortnite" em novembro, um patamar recorde, segundo a Epic.

3,3 bilhões de pessoas jogaram videogame no ano passado, um aumento de 4,3% em relação a 2022, apontam dados da Newzoo.

Não é só com games que a Disney tenta chegar a um novo público. A companhia distribuirá em seu streaming o filme "Taylor Swift: The Eras Tour", em uma versão inédita e estendida com cinco músicas a mais que o corte original.



O último dos moicanos

Ser uma das últimas companhias a produzir petróleo no planeta. Esse é o objetivo da Petrobras, pelo menos sob a gestão atual, comandada por Jean Paul Prates, que relatou a meta ao jornal britânico Financial Times.



Para se tornar uma das últimas produtoras do petróleo, a estatal planeja investir mais de US$ 100 bilhões (cerca de R$ 496 bi) na revoção de suas reservas para exploração.

Segundo Prates, a companhia considera a expansão internacional na Europa, África Ocidental e Américas.

Os locais para potenciais novos investimentos incluem Noruega, Reino Unido, Holanda, África Ocidental e Guiana, de acordo com o executivo.

Sim, mas… Ao ouvir sobre investimentos no exterior, os investidores e analistas do setor lembram de decisões de gestões passadas, que custaram bilhões à companhia e estiveram envolvidas em denúncias de corrupção.

Prates afirmou que sanar as preocupações dos investidores é a "maior missão" que enfrenta.

Ele disse que foram estabelecidos padrões mais elevados de governança corporativa e que sua experiência como político e executivo de petróleo pode ajudá-lo a resistir à influência política explícita.

Há também os problemas de exploração aqui dentro. Uma das maiores apostas da Petrobras para os próximos anos é a chamada margem equatorial brasileira.