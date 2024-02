Dólar sobe com inflação dos EUA e G20 no radar; Bolsa cai após forte alta

São Paulo

O dólar começou o dia subindo no Brasil e no exterior nesta quarta-feira (28), enquanto investidores seguem aguardando novos dados de inflação dos Estados Unidos, que serão divulgados na quinta (29), para alinhar apostas sobre o futuro da política de juros americana. Para esta quarta, está marcada a divulgação do PIB (Produto Interno Bruto) do quarto trimestre do país.

No Brasil, parte das atenções se volta para o primeiro dia de reunião de ministros das Finanças e presidentes de Bancos Centrais dos países do G20, em São Paulo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, faz um discurso nesta manhã.

Na Bolsa brasileira, o Ibovespa abriu em queda e devolvia os ganhos após ter registrado forte alta na sessão de terça-feira (27). O índice, no entanto, conseguia sustentar o patamar dos 131 mil pontos.

Às 10h30, o Ibovespa caía 0,44%, aos 131.101 pontos, enquanto o dólar avançava 0,30%, cotado a R$ 4,947.

Investidores reagem aos dados divulgados pelos governos do Japão e do Reino Unido - Dado Ruvic/Reuters

"Ativos de risco estão abrindo em tom predominantemente negativo, à medida que os operadores se preparam para uma série de dados econômicos que moldarão as expectativas em torno trajetória da política monetária nos Estados Unidos", afirma a equipe da Guide Investimentos.

A principal queda do dia é da Vale, que também devolve os ganhos da sessão anterior, pressionada pela queda do minério de ferro no exterior.

Na noite de terça, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou duramente a mineradora por seu histórico de desastres ambientais e pelo abandono de projetos estratégicos, acrescentando que a empresa não é dona do Brasil.

"A Vale não pode pensar que ela é dona do Brasil, não pode pensar que ela pode mais do que o Brasil. Então o que nós queremos é o seguinte: empresas brasileiras precisam estar de acordo com aquilo que é o pensamento de desenvolvimento do governo brasileiro. É isso que nós queremos", afirmou Lula.

Na terça, a Bolsa brasileira registrou forte alta impulsionada por um avanço da Vale, em meio à valorização do minério de ferro no exterior. O Ibovespa encerrou a sessão com alta de 1,60%, aos 131.689 pontos, e a mineradora, que é a empresa de maior peso no índice, subiu 2,63%, segundo dados preliminares.

No câmbio, o dólar recuou 0,97%, fechando o dia cotado a R$ 4,932, enquanto investidores aguardam a divulgação de novos dados econômicos dos Estados Unidos.

No cenário local, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou que a inflação medida pelo IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15) acelerou a 0,78% em fevereiro, após marcar 0,31% em janeiro. O resultado foi pressionado pelos reajustes do início do ano letivo na área de educação.

Apesar de ter acelerado, o IPCA-15 ficou abaixo da mediana das expectativas do mercado financeiro. Analistas consultados pela agência Bloomberg projetavam variação de 0,82%.

Com Reuters