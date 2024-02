Marido espiona trabalho da mulher em casa, lucra quase US$ 2 milhões em ações e é condenado

Bloomberg

Um homem do Texas, nos Estados Unidos, faturou quase US$ 2 milhões (R$ 9,94 milhões) com investimentos feitos a partir de informações que ele obteve ao ouvir conversas da sua mulher com colegas de trabalho dela na petrolífera BP.

O caso foi investigado pela SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA). Segundo o órgão, Tyler Loudon comprou ações da TravelCenters of America por meses.

Em fevereiro de 2023, a BP anunciou que estava comprando essa empresa com um prêmio de 74%. Um pouco antes, Loudon havia liquidado suas contas de corretagem e, com a negociação anunciada pela BP, ele lucrou US$ 1,76 milhão.

Marido aproveitou que mulher trabalhava em casa para ouvir escondido informações, fez investimentos e ganhou US$ 1,76 milhão na Bolsa dos EUA - Adobe Stock

Sua esposa, na época gerente de fusões e aquisições da BP que estava trabalhando no negócio, não tinha conhecimento de suas negociações, segundo a SEC.

Tyler Loudon teria tido a ideia de investir na TravelCenters of America após saber do negócio por meio da esposa. Ela trabalhava na negociação em seu escritório em casa, a 6 metros de distância de Loundon.

Quando ele confessou o que havia feito, ela saiu de casa, pediu o divórcio e denunciou o caso à empresa. Apesar de não encontrar evidência de que a funcionária tivesse vazado o negócio de forma consciente, ela foi demitida, divulgou a SEC.

Loudon fechou um acordo no qual abriu mão do que ganhou com a transação, aceitou ficar proibido de atuar como executivo em empresas de capital aberto e vai pagar uma multa. O advogado dele, Peter Zeidenberg, não quis comentar. A BP também não quis falar do caso.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

A BP comprou a TravelCenters of America por cerca de US$ 1,3 bilhão e ficou com uma rede de 281 postos de gasolina, em 44 estados nos EUA.

Desde o início da pandemia de Covid-19, com a popularização do trabalho remoto, a SEC já apurou outros casos semelhantes ao de Loudon, quando um investidor ouve escondido as informações dadas por um companheiro para realizar investimentos.