Geólogos sinalizam início da 'corrida do ouro' do hidrogênio

Geólogos estão sinalizando o início de uma nova "corrida do ouro" energética para um recurso livre de carbono anteriormente negligenciado —o hidrogênio gerado naturalmente dentro da Terra.

Até 5 trilhões de toneladas de hidrogênio existem em reservatórios subterrâneos em todo o mundo, de acordo com um estudo não publicado do Serviço Geológico dos Estados Unidos.

"A maior parte do hidrogênio provavelmente é inacessível, mas uma recuperação de alguma porcentagem ainda supriria toda a demanda projetada —500 milhões de toneladas por ano— por centenas de anos", disse Geoffrey Ellis, que está à frente da pesquisa, na reunião anual da AAAS (American Association for the Advancement of Science), em Denver.

A demanda por hidrogênio enquanto combustível e matéria-prima industrial, especialmente para produzir amônia para a produção de fertilizantes, tem sido atendida até agora principalmente pela reforma catalítica de um gás composto principalmente de metano.

O produto é conhecido como "hidrogênio azul" quando as emissões de carbono são capturadas ou "hidrogênio cinza" quando não são.

Uma quantidade menor é produzida dividindo a água por meio de eletrólise usando fontes de energia renovável, o "hidrogênio verde".

Mas Mengli Zhang, da Colorado School of Mines, disse que explorar o hidrogênio natural —também conhecido como hidrogênio geológico ou dourado— seria mais limpo e mais barato do que o hidrogênio azul ou verde.

"Uma corrida do ouro para o hidrogênio está chegando", disse ela à conferência.

A perspectiva está começando a atrair interesse de investidores. A startup americana Koloma arrecadou US$ 91 milhões no ano passado de fundos que incluem o Breakthrough Energy Ventures de Bill Gates.

"O hidrogênio geológico representa uma oportunidade extraordinária para produzir hidrogênio limpo de uma maneira que não é apenas de baixo carbono, mas também de baixa pegada de terra, baixa pegada de água e baixo consumo de energia", disse Paul Harraka, diretor de negócios da Koloma.

A empresa americana Natural Hydrogen Energy perfurou um poço exploratório em Nebraska. "Levará alguns anos para aumentar a produção comercial", disse Viacheslav Zgonnik, diretor executivo. "Estamos fazendo tudo o que podemos para chegar lá mais rápido."

Opiniões científicas anteriores sugeriam que pouco hidrogênio puro existiria perto da superfície da Terra porque seria consumido por micróbios subterrâneos ou destruído em processos geoquímicos.

Mas os geólogos agora acreditam que o hidrogênio é gerado em grandes quantidades quando certos minerais ricos em ferro reagem com água, disse Alexis Templeton da Universidade do Colorado, Boulder, na conferência da AAAS.

O hidrogênio requer condições geológicas diferentes dos campos de petróleo e gás natural. "Não procuramos recursos de hidrogênio nos lugares certos com as ferramentas certas", disse Ellis.

Os geólogos estão encontrando reservas naturais de hidrogênio ao redor do mundo. Neste mês, pesquisadores relataram que mais de 200 toneladas de hidrogênio por ano estavam fluindo da mina de cromita de Bulqize na Albânia.

A vila de Bourakébougou, no Mali, é frequentemente vista como o berço da extração de hidrogênio natural. Desde 2012, hidrogênio quase puro flui de um poço sem diminuição da pressão, fornecendo aos moradores sua primeira fonte de eletricidade.

Ellis disse que o poço de gás de Bourakébougou pode ter inspirado uma corrida do hidrogênio comparável ao nascimento da indústria do petróleo em 1859, quando Edwin Drake perfurou um poço em Titusville, Pensilvânia, e encontrou petróleo.