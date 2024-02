Novo Nordisk fecha acordo de R$ 59 bilhões para expandir produção de droga para perda de peso

Londres | Financial Times

A empresa farmacêutica dinamarquesa adquirirá três unidades de produção em um acordo de US$ 11 bilhões (R$ 58,7 bilhões) para expandir sua capacidade de produzir os medicamentos de grande sucesso Ozempic e Wegovy, cujo sucesso estrondoso impulsionou a avaliação da empresa dinamarquesa para além de US$ 500 bilhões (R$ 2,7 trilhões) neste mês.

A compra das unidades faz parte de uma transação tripla anunciada na segunda-feira, na qual a Novo Holdings, acionista controladora do grupo dinamarquês, concordou em comprar a empresa farmacêutica americana Catalent por US$ 16,5 bilhões (R$ 88 bilhões).

Como parte da transação, a Novo Holdings, que controla a maioria dos direitos de voto do grupo farmacêutico dinamarquês, concordou em vender três unidades de produção da Catalent, sediada em Nova Jersey, para a Novo Nordisk.

A avaliação da Novo Nordisk ultrapassou US$ 500 bilhões na semana passada, depois que seus medicamentos Ozempic e Wegovy impulsionaram as vendas para um recorde no ano passado. No entanto, as vendas do Wegovy ficaram abaixo das estimativas dos analistas no último trimestre de 2023 devido a gargalos de fornecimento.

"Estamos muito satisfeitos com o acordo para adquirir as três unidades de produção da Catalent, o que nos permitirá atender a um número significativamente maior de pessoas com diabetes e obesidade no futuro", disse Lars Fruergaard Jørgensen, presidente e CEO da Novo Nordisk, na segunda-feira.

A Catalent, que agora será retirada da Bolsa de Valores de Nova York, oferece serviços, incluindo operações de "preenchimento e acabamento", a última etapa na fabricação de medicamentos estéreis, e a Novo Nordisk já está utilizando as três unidades em Indiana, Bruxelas e Anagni, na Itália.

A venda da Catalent para a Novo Holdings foi apoiada pelo fundo de hedge Elliott Investment Management, um investidor significativo na empresa americana.

A Novo Holdings possui 28% das ações da Novo Nordisk, mas detém 77% dos direitos de voto. É um grupo de investimento criado para gerenciar a riqueza da Fundação Novo Nordisk, que se tornou a maior fundação de caridade do mundo com base nas vendas em alta de medicamentos contra a obesidade.

"Com nossa experiência e histórico de investimentos em empresas de ciências da vida de alta qualidade, acreditamos que a Catalent é uma ótima combinação estratégica", disse Kasim Kutay, CEO da Novo Holdings.

O preço de US$ 16,5 bilhões para a Catalent avalia o grupo com um prêmio de 17% em relação ao preço de fechamento das ações na sexta-feira.