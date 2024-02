Petrobras investe R$ 90 milhões em produção de hidrogênio de baixo carbono

Reuters

A Petrobras anunciou nesta quarta-feira (7) que vai construir uma planta-piloto de eletrólise para produção de hidrogênio de baixo carbono, em projeto com Instituto Senai de Energias Renováveis e investimentos de R$ 90 milhões.

Segundo a estatal, o objetivo do projeto, com duração de três anos, é avaliar a produção e utilização do hidrogênio produzido a partir da eletrólise da água com o uso de energia solar.

Serão utilizadas instalações da usina fotovoltaica Alto Rodrigues, da Petrobras , no Rio Grande de Norte. A usina, construída originalmente para fins de pesquisa e desenvolvimento, será ampliada de 1,0 MWp (megawatt-pico) para 2,5 MWp, para suprir a demanda da unidade-piloto de eletrólise.

Fachada da sede da Petrobras, no Rio de Janeiro. - CARL DE SOUZA / AFP

"Entre os benefícios para a empresa estão o desenvolvimento de conhecimento sobre o comportamento de equipamentos em função da mistura de hidrogênio ao gás natural, visando modelos de negócio de interesse da companhia", afirmou o CEO da Petrobras, Jean Paul Prates, em nota.

A companhia é uma importante consumidora de hidrogênio em suas operações e vem estudando projetos de produção do combustível a partir de fontes renováveis de energia, a fim de estimular essa nova indústria no país.