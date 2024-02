The Body Shop entra em recuperação judicial no Reino Unido

Londres | AFP

A cadeia de produtos de beleza The Body Shop entrou em recuperação judicial nesta terça-feira (13) no Reino Unido, com milhares de empregos em perigo no país onde a marca nasceu.

A consultoria FRP foi designada para gerenciar o pedido e a reestruturação das operações da empresa no Reino Unido, com o objetivo de "revitalizar esta marca icônica", informou um comunicado da companhia.

Consumidores caminham em frente à loja da The Body Shop em Londres - Isabel Infantes - 13.fev.24/Reuters

A recuperação judicial afeta apenas a unidade da empresa no Reino Unido.

A marca The Body Shop é conhecida por seus compromissos com a reciclagem e pela campanha contrária a experimentos com animais. A empresa foi vendida no final de 2023 por seu antigo proprietário brasileiro, a Natura Cosméticos, para o fundo de investimento alemão Aurelius.

O valor da transação foi muito inferior aos 1 bilhão de euros (R$ 5,31 bi) pagos pela Natura quando ela comprou a empresa do gigante francês L'Oréal em 2017.

A sede da The Body Shop está em Londres e a empresa emprega cerca de 7.000 pessoas em todo o mundo, sendo 2.200 delas no Reino Unido.

A marca foi fundada em 1976 em Brighton, no sul da Inglaterra, pela empresária britânica Anita Roddick, pioneira em cosméticos ambientalmente conscientes.

A L'Oréal comprou a marca em 2006 por cerca de 940 milhões de euros (R$ 5 bilhões), quando estava em seu auge.

Devido a isso, a carismática empresária recebeu críticas, acusada por alguns de fazer um pacto com o inimigo. Na mesma época, a saúde de Anita Roddick piorou e a fundadora da marca morreu um ano depois da venda. O esplendor da The Body Shop nunca foi o mesmo.