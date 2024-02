Vendas de diesel, gasolina e etanol hidratado aumentam no Brasil em 2023, diz ANP

São Paulo | Reuters

As vendas de óleo diesel pelas distribuidoras no Brasil aumentaram 3,6% em 2023 na comparação com o ano anterior, para 65,5 bilhões de litros, de acordo com dados divulgados pela agência reguladora ANP nesta quinta-feira (1º).

Vendas de diesel e gasolina aumentam no Brasil em 2023 - Rubens Cavallari - 04.mai.2019 / Folhapress

Já as vendas de gasolina C no país cresceram 6,9% em 2023, para cerca de 46 bilhões de litros, enquanto as de etanol hidratado avançaram para 5,1% no ano passado, para aproximadamente 16 bilhões de litros, apontou a ANP.

Também nesta quinta, a Petrobras anunciou a redução do preço do querosene de aviação em 0,6% nas principais praças de vendas do país. Entre os municípios que serão impactados estão Duque de Caxias (RJ), Guarulhos (SP) e Betim (MG).